Dani Ceballos està vivint un moment crucial en la seva carrera amb el Real Madrid. Amb la marxa de Toni Kroos la temporada passada i la sortida de Modric aquest estiu, Ceballos s'ha convertit en l'únic migcampista pur de la plantilla.

En un equip ple de grans figures com Camavinga, Tchouaméni, Bellingham i Fede Valverde, Dani Ceballos ha d'assumir la responsabilitat al centre del camp. Cal tenir en compte que Camavinga i Tchouaméni tenen un perfil més defensiu i jugadors com Bellingham o Valverde destaquen per la seva potència física. Per això, Ceballos té ara l'oportunitat de brillar en el lloc de creador.

Amb l'arribada de Xabi Alonso a la banqueta, Dani Ceballos serà una peça clau per a l'engranatge del Real Madrid. El tècnic tolosà confia en la seva visió de joc i la seva capacitat per moure la pilota. Tanmateix, no tot és perfecte per a l'Utrera.

El Real Madrid ho paga car per haver obviat la proposta de Juni Calafat

Juni Calafat sap que Florentino Pérez va cometre un error en no fitxar un migcampista de 40 milions d'euros en el seu moment. Aquest jugador, que ha demostrat ser molt millor que Dani Ceballos, ara està valorat en 80 milions d'euros. Parlem de Vitinha, el talentós migcampista del PSG.

Vitinha ha fet una temporada espectacular, destacant tant en la creació de joc com en la seva capacitat per trencar línies amb la pilota. El seu rendiment ha fet que molts grans equips posin els ulls en ell, i el Real Madrid també el segueix de prop.

El Real Madrid segueix amb Vitinha a la recambra

El Real Madrid té a la seva llista d'objectius Vitinha, però ara sembla gairebé impossible fitxar-lo donat el seu preu elevat i la competència al mercat. Florentino Pérez lamenta no haver-lo fitxat quan va rebre l'avís de Juni Calafat i ara es troba buscant alternatives.

Així que, mentre el Real Madrid té al seu radar altres jugadors, la realitat és que Dani Ceballos serà qui liderarà la medul·lar de l'equip aquesta temporada. Amb una oportunitat d'or davant seu, l'andalús haurà de demostrar que està a l'alçada dels grans noms del club.

Tot i que el club encara sospira per fitxatges en aquesta posició, Ceballos té la missió de ser el far del nou Madrid, almenys per ara. Amb Dani Ceballos al capdavant, el Real Madrid buscarà continuar sent competitiu en totes les competicions. Però, en un futur proper, el club podria haver de revisar els seus plans per incorporar un migcampista de la talla de Vitinha.