Adeu Barça, Pep Guardiola guanya: el City deixa Flick sense el seu '10' favorit

El Manchester City travessa la seva pitjor crisi dels últims anys. A pesar de la seva impressionant plantilla i els èxits recents sota la direcció de Pep Guardiola, l'equip ha quedat eliminat de la Champions League. A més, actualment es troba lluitant per un lloc a Europa a la Premier League.

Aquesta situació ha generat una gran preocupació, especialment per a un club que sempre ha estat en la lluita pels títols més importants. El Manchester City, lluny del seu millor nivell, està enmig d'una reconstrucció tant a nivell de joc com d'objectius. Les decisions del pròxim mercat de fitxatges seran clau per definir el futur del club.

En aquest sentit, Pep Guardiola ha demanat a la directiva un fitxatge d'alt nivell per a la pròxima temporada. Una incorporació que arribaria amb l'esperança que pugui donar un gir a la situació i que deixaria KO a Flick. I és que el Barça també el segueix de prop.

L'objectiu nº1 de Pep Guardiola: Florian Wirtz

El crack que més ha cridat l'atenció de Pep Guardiola és Florian Wirtz, migcampista del Bayer Leverkusen. El talent del jove alemany no passa desapercebut i la seva capacitat per crear joc i la seva visió al camp han despertat l'interès de diversos clubs europeus. Entre ells el del FC Barcelona.

No obstant això, segons apunten des de 'Football Insider', Pep Guardiola ha assenyalat Florian Wirtz com el principal objectiu per reforçar la plantilla del Manchester City. Una petició que complica molt les intencions del Barça. Flick havia demanat a Deco entrar en la pugna pel '10' del Leverkusen, però sembla complicat ara que el City va amb tot.

El migcampista alemany de 21 anys és una de les grans estrelles de la Bundesliga i la seva qualitat ha estat clau perquè el Bayer Leverkusen mantingui el seu nivell. La capacitat de Florian Wirtz per dirigir el joc i la seva habilitat per connectar amb els davanters el converteixen en un fitxatge perfecte. Es parla que podria aterrar a la Premier League a canvi de 150 milions.

Per tant, encara que el Barça segueix de prop Florian Wirtz, tot sembla indicar que el destí de l'alemany serà el Manchester City. La solidesa econòmica del club i la direcció de Pep Guardiola semblen ser els factors decisius perquè el jugador s'inclini pel City. A més, Hansi Flick té suficients reforços al centre del camp, fent que el seu fitxatge no sigui obligatori.