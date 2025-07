Nico Williams s'ho pensa, oferta històrica, adeu Barça: cobrarà tres vegades més

El nom de Nico Williams va ser un dels més repetits al mercat de fitxatges de l'estiu passat. El FC Barcelona va intentar tancar la seva incorporació a tota costa, però l'operació es va complicar per múltiples factors.

L'Athletic Club no estava disposat a negociar, el Barça no podia assumir la seva clàusula i l'operació va acabar refredant-se.

Tot i això, Deco mai no el va descartar. Nico era (i continua sent) una de les obsessions del director esportiu blaugrana, que veu en ell un jugador determinant per al futur.

Ara, un any després, el culebrot ha tornat i aquesta vegada sembla més real que mai.

Nico Williams, molt a prop del Camp Nou

A dia d'avui, el fitxatge de Nico Williams pel Barça està més a prop de tancar-se que mai. El club català ha avançat molt en les negociacions i ja té preparada la fórmula per pagar la seva clàusula de rescissió.

A més, Hansi Flick ja treballa amb el seu nom en la planificació de la pròxima temporada.

El jugador, per la seva banda, veu amb molt bons ulls recalar al Barça. L'atrau el projecte esportiu, l'estil de joc i la possibilitat de compartir banda amb Lamine Yamal.

Tot semblava encarrilat, fins que els darrers dies ha sorgit un nou competidor inesperat.

El Bayern de Munic fa una oferta brutal

Segons informa 'El Nacional', el Bayern de Munic s'ha colat a la pugna per Nico Williams i ho ha fet amb una proposta descomunal.

El club bavarès està disposat a oferir-li un contracte de 15 milions d'euros nets per temporada. Una xifra que constitueix gairebé el triple del que li proposa el Barça, que ronda els 6 milions d'euros anuals.

El Bayern vol recuperar el seu domini a Alemanya i a Europa, i ha posat els seus ulls en l'extrem de l'Athletic per reforçar el seu atac.

L'oferta econòmica és difícil d'igualar, i al Barça comencen a témer per la irrupció del gegant alemany.

Nico Williams només vol jugar al Barça

Tanmateix, i malgrat la diferència salarial, Nico Williams té clara la seva prioritat: vol jugar al Barça.

Ho ha transmès al seu entorn i a la seva agència de representació. La seva decisió no es basa només en l'econòmic, sinó en l'esportiu i emocional.

El jugador està disposat a renunciar a una part important de diners per complir el seu somni de vestir de blaugrana.

Ara la pressió està sobre Deco, que haurà de tancar l'operació com més aviat millor per evitar un gir inesperat. El Barça està molt a prop… però el Bayern no es rendeix.