Nico Williams s'allunya del Barça, té nou equip: Lamine Yamal no ho pot evitar

El culebró Nico Williams al Barça continua vigent, el que es va iniciar fa gairebé un any, encara segueix en curs. El Barça el té en cartera des de l'estiu passat on finalment el seu possible fitxatge es va acabar frustrant per diversos motius. L'extrem navarrès és la màxima prioritat per a Joan Laporta i Deco, a petició de Hansi Flick.

Al Barça, és prioritat la incorporació d'un extrem amb talent, hàbil regatejador, hàbil en l'un contra un i amb olfacte de gol. Flick desitja reforçar la parcel·la ofensiva amb aquest perfil per completar el trident, Nico Williams respon a aquest perfil. La seva gran amistat amb futbolistes culers com Lamine Yamal, Pedri o Balde es converteix en un altre punt a favor que obliga el Barça a moure fitxa.

Tanmateix, i encara que l'interès del Barça és real, tot sembla indicar que el futur immediat del navarrès no passarà pel Camp Nou. El '10' de l'Athletic de Bilbao va tenir l'oportunitat de fitxar pel Barça l'estiu passat quan encara no s'havia concretat el fitxatge de Dani Olmo. Nico Williams va acabar decidint quedar-se una temporada més a Bilbao per jugar la Uefa Europa League juntament amb el seu germà Iñaki.

Raphinha tanca les portes a Nico Williams

L'extrem navarrès té assumit que difícilment podrà fitxar pel Barça, els números de Raphinha aquesta temporada són de Bota d'Or. Nico Williams només vindria al Barça en condició de titular i no com a peça que pugui completar el trident. Raphinha s'ha convertit en intocable i els seus números no deixen lloc a dubtes.

Per la seva banda, Mikel Arteta li ha obert les portes a l'Arsenal i li garanteix ple protagonisme en un equip amb aspiracions a guanyar-ho tot. A Nico sembla seduir-li la idea, i llevat de sorpresa majúscula, el seu nou destí està a la Premier League. Lamine Yamal, malgrat la seva gran amistat amb Nico, no podrà evitar que acabi marxant a l'Arsenal.

L'Arsenal guanya la cursa per Nico Williams

L'estiu passat Nico Williams va decidir continuar una temporada més a San Mamés i jugar competició europea juntament amb el seu germà. La jugada li ha sortit bé, l'Athletic es juga aquest mes de maig el seu pas a la final i s'enfrontarà al United a semifinals. La final es disputarà a San Mamés el pròxim 21 maig i és el gran somni de Nico Williams.

L'extrem navarrès sap que la pròxima temporada estarà en un nou club i tot sembla indicar que serà l'Arsenal. El múscul econòmic dels londinencs és important i no serà problema abonar la clàusula de 62M del talentós extrem. La suculenta oferta econòmica que li han ofert a Nico Williams i el projecte esportiu, farà la resta.