Gavi se'n va a per Hansi Flick, li demana un favor per a la Copa del Rei: 'Míster, em g...'

Gavi, a pesar de no ser un indiscutible en l'onze inicial, ha estat un dels jugadors protegits per Flick al FC Barcelona. Des de la seva arribada, el tècnic alemany ha mostrat una gran confiança en el jove talent andalús, donant-li oportunitats sempre que ha pogut.

Encara que no ha aconseguit assentar-se com a titular habitual, Gavi se sent recolzat per Flick i està tranquil amb la seva situació. Tots dos mantenen una relació molt propera i el jugador ha expressat la seva satisfacció amb la feina del tècnic, malgrat els seus pocs minuts.

Gavi demana ser titular per a la final de la Copa del Rei

Segons ha informat 'El Nacional', Gavi ha fet una petició especial a Hansi Flick de cara a la final de la Copa del Rei contra el Real Madrid. Encara que s'espera que, sobre el paper, Gavi parteixi com a suplent en aquesta important cita, el '6' ha sol·licitat l'oportunitat de ser titular.

"Míster, m'agradaria ser titular", li ha dit Gavi a Flick en un intent per jugar com a titular en un partit tan crucial. L'andalús sap que el seu rol en l'equip està sent limitat, però la seva confiança i desig d'aportar en la final són evidents.

Gavi assumeix el seu rol per a la gran final

El Barça arriba a la final de la Copa del Rei després d'una bona temporada en què ha demostrat ser un equip competitiu, tant a LaLiga com en competicions europees. Per a aquesta nit, el centre del camp en un principi estaria compost per Dani Olmo, Pedri i Frenkie de Jong. Un escenari que deixa fora a Gavi.

Encara que el '6' ha ofert la seva disposició per entrar com a titular, sembla que l'alineació no canviarà i haurà d'esperar la seva oportunitat.

Només hi ha una opció perquè Gavi sigui titular

Flick podria sorprendre amb la seva decisió en la final. Davant l'absència de Robert Lewandowski, el més probable és que Ferran Torres ocupi la punta de llança. No obstant això, una altra possibilitat seria col·locar a Dani Olmo de fals '9', la qual cosa obriria la porta perquè Gavi ocupi el centre del camp.

Aquesta decisió podria donar més mobilitat a l'equip i oferir una nova dimensió ofensiva, amb Gavi com a motor del mig del camp.

El futur de Gavi al Barça

Gavi continua sent un jugador de gran talent, i el seu futur al Barça sembla assegurat, encara que la seva situació actual està sent monitorada de prop. La final de la Copa del Rei podria ser una gran oportunitat perquè l'andalús demostri la seva vàlua i es guanyi un lloc més destacat en el futur Barça.

Mentrestant, la seva relació amb Hansi Flick continua sent sòlida i la confiança que el tècnic té en ell serà crucial per a la seva evolució al FC Barcelona.