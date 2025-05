Jules Koundé pren una decisió estranya per evitar un altre càstig de Flick: 'Ha perdut...'

Jules Koundé s'ha consolidat com un dels pilars més importants en la defensa del FC Barcelona. El central francès, que va arribar al club català des del Sevilla, ha demostrat ser fonamental per a Hansi Flick.

Koundé és el jugador que més minuts ha disputat aquesta temporada, destacant com un dels millors laterals drets de tot el continent. La seva versatilitat i disponibilitat per jugar en diverses posicions de la defensa el converteixen en un futbolista essencial per al Barça. Però més enllà del que fa dins del camp, Jules Koundé també s'ha convertit en una peça clau per al vestidor culer.

La seva dedicació a la feina és exemplar, com quan se'l va veure corrent sota la pluja a Nova York durant la pretemporada. A més, Hansi Flick, qui ha elogiat la seva disciplina en diverses ocasions, va destacar que sovint es salta els dies lliures per seguir treballant en solitari. Sens dubte, el compromís i esforç de Jules Koundé per estar sempre en la millor forma possible és el que el fa ser tan estimat pel staff i els seus companys.

El gran defecte de Jules Koundé

Malgrat ser un dels jugadors més destacats del Barça, Jules Koundé no està exempt de tenir defectes. Un dels aspectes en què el tècnic Hansi Flick ha estat molt clar és en la puntualitat.

Flick és un entrenador que no perdona les faltes de respecte cap al grup i ha establert normes estrictes dins del vestidor. En aquest sentit, Koundé ha comès l'error d'arribar tard a dues xerrades i ho ha pagat car. Davant l'Alavés i el Rayo Vallecano, el '23' va arribar tard a les reunions tàctiques organitzades per Flick i, com a conseqüència, va ser relegat a la banqueta.

Aquest càstig va deixar clar que el tècnic alemany no tolera aquestes actituds i que les normes s'han de complir al peu de la lletra. La puntualitat és una mostra de respecte i Jules Koundé no va estar encertat. Ara bé, el francès ha pres mesures perquè aquesta situació no es torni a repetir.

Jules Koundé no tornarà a arribar tard: 'Ha demanat que...'

Després de ser castigat per la seva falta de puntualitat, Jules Koundé ha pres cartes en l'assumpte. En un clar gest de compromís i serietat, ha demanat als membres de seguretat del club que l'avisin un quart d'hora abans de les xerrades prèvies al partit. Aquesta acció mostra la determinació de Koundé per corregir el seu error i demostrar la seva dedicació a l'equip.

Aquest incident i la resposta de Jules Koundé reflecteixen l'exigència i la disciplina imposada per Hansi Flick al vestidor del Barça. Ambdues qualitats han estat fonamentals per a l'èxit de l'equip aquesta temporada. Si res no canvia, Koundé seguirà sent una peça clau en els plans de Flick per al futur malgrat la seva recent lesió.