Ni Rashford ni Joan García, el gran fitxatge del Barça ja és aquí: Flick l'ha demanat

El mercat de fitxatges d'aquest estiu promet ser molt agitat als despatxos del Barça, Flick ha posat deures a la direcció esportiva. El tècnic alemany considera de vital importància reforçar diverses demarcacions per fer la plantilla més competitiva. Hansi Flick és conscient que en el tram final de temporada va haver d'afrontar partits decisius sense Koundé, Balde o Lewandowski.

El desig de Flick és que cap d'ells torni a lesionar-se, però lògicament sap que és una cosa que no es pot controlar. El tècnic se centra en ampliar el fons d'armari amb jugadors de qualitat que puguin suplir els titulars davant qualsevol imprevist. En aquest sentit, Flick ha sol·licitat l'arribada d'un extrem com Rashford per acompanyar el brasiler Raphinha.

També ha considerat necessari reforçar la porteria amb l'arribada de Joan García davant els dubtes que genera Ter Stegen. Tanmateix, el gran fitxatge del Barça és un altre i ja estaria confirmat: es tracta d'un lateral esquerrà que ajudarà Balde. Parlem de Jofre Torrents, el jugador del planter que formarà part del primer equip la pròxima temporada.

Hansi Flick aposta pel jove Jofre Torrents

Després de nombrosos rumors en la recerca d'un lateral esquerrà, la direcció esportiva culer ha decidit no fitxar ningú per a aquesta demarcació. Els constants problemes físics de Balde han acabat sent un problema i el nivell de Gerard Martín generava dubtes. Tanmateix, l'ex del Cornellà ha aprofitat les seves oportunitats i ha demostrat ser un recanvi molt vàlid.

Un altre motiu pel qual s'ha descartat anar al mercat és l'enorme confiança que tenen dipositada en la perla del planter, Jofre Torrents. Sent peça clau al Juvenil A, ja ha debutat amb el filial i li ha costat poc fer-se amb la titularitat. Aquesta meteòrica progressió ha fet que el club l'acabi blindant amb un contracte de llarga durada.

Jofre Torrents farà la pretemporada amb el primer equip

El defensor català nascut el 2007 és de la mateixa generació que Pau Cubarsí, Marc Bernal o Lamine Yamal. Flick ha decidit que el jove lateral farà la pretemporada amb el primer equip i que pot tenir minuts al llarg de la temporada. És sabut que les campanyes són llargues i qualsevol lesió de Balde o Gerard podria ser coberta per Jofre.

El tècnic alemany ha quedat impressionat amb Jofre Torrents quan ha participat als entrenaments. La seva velocitat, potència, recorregut ofensiu i físic imponent sedueixen Hansi Flick, que el veu com a titular en un futur no gaire llunyà. Flick vol observar-lo de prop i donar-li minuts en cas de lesions o rotacions.