El Barça paga els 25 M i deixa Pep Guardiola molt tocat: adeu al Manchester City

Fa temps que el Manchester City i Barça no es veuen les cares en un terreny de joc; en el darrer lustre, els de Guardiola han dominat amb autoritat la Premier. Mentrestant, el Barça ha fet una travessia pel desert que ha acabat aquesta temporada amb Hansi Flick a la banqueta. El Barça torna a ser un conjunt exitós amb el tècnic alemany i torna a guanyar títols.

En canvi, el conjunt anglès, després del seu final de cicle, està en plena renovació. Al Manchester City s’estan planificant diversos fitxatges top per tornar l’equip a l’elit. Barça i Manchester s’han vist les cares als despatxos: Eric García, Gündogan i Ferran Torres van aterrar al Camp Nou procedents del City.

Més enllà d’aquestes tres operacions, els dos clubs han competit pels millors fitxatges, com el davanter noruec Haaland, que finalment va acabar a Manchester. Ara, s’han tornat a veure les cares competint per un fitxatge de 25M, encara que en aquesta ocasió, les tornes han canviat. El Barça ha sortit guanyador del duel i Joan García, el porter revelació de la Lliga d’aquesta temporada, ha decidit fitxar pel Barça.

Acord Joan García-Barça

Ja es pot avançar que el Barça té nou porter per a la nova temporada: el fins ara porter de l’Espanyol ha arribat a un acord amb l’entitat blaugrana. El conjunt perico és coneixedor del tema i només falta executar la clàusula de 25M. L’Espanyol no pensa negociar ni un sol euro i el Barça haurà de pagar íntegrament la clàusula del porter.

Les previsions són que el Barça acabi executant la clàusula en les pròximes hores i el porter de Sallent acabi signant per cinc temporades. Joan García ha acabat apostant pel Barça perquè el club blaugrana li ha comunicat que aposta fermament per ell com a porter titular. D’altra banda, li han garantit que no hi haurà problemes per a la seva inscripció a la Lliga.

Ter Stegen, el gran perjudicat

L’alemany seria el damnificat en aquesta operació: Ter Stegen es veu al club la pròxima campanya, però potser s’ho pensa si no té el lloc de titular garantit. Amb contracte fins al 2028, el més sensat seria arribar a algun acord amb el club per a la seva desvinculació. Hi ha seriosos dubtes a la direcció esportiva sobre Ter Stegen i el seu estat després de diverses lesions al seu genoll.

Joan García serà, d’aquesta manera, el flamant fitxatge dels culers per a la seva porteria. El porter català ha apostat pel Barça, que li permet quedar-se a la seva ciutat al costat de la seva família. El Barça li ofereix, així mateix, una gran projecció internacional que l’acostarà més a la selecció espanyola.