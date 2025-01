Ni Pedri ni Araújo, el Barça es reforça amb l'antídot de Vinícius Júnior: 'Ja ha...'

El Barça té diverses renovacions pendents, però ha deixat de banda les de Pedri i Ronald Araújo amb l'objectiu principal d'assegurar-se l'antídot de Vinícius Júnior. El Barça, liderat per Deco, considera que una de les grans prioritats passa per assegurar la continuïtat dels pilars actuals de l'equip, però també posa el focus en nous fitxatges. En concret, el Barça ha deixat de banda les renovacions de Pedri i Araújo, ambdues acordades i pactades fins al 2030, amb la finalitat de fitxar el major enemic de Vinícius Júnior.

Pedri i Araújo renovaran els seus respectius contractes amb el Barça, però Deco ha prioritzat un altre fitxatge per frenar a Vinícius Júnior, líder indiscutible del Real Madrid de l'italià Carlo Ancelotti. Tot i que Vinícius Júnior no travessa un bon moment de forma, el Barça vol seguir frenant-lo en els Clàssics i, per tant, el club culer fitxarà el seu antídot. Parlem d'un crack igual de talentós que Pedri i Araújo i que, llevat d'un gir radical, signarà amb el Barça fins al 2034: contracte 4 anys més llarg i més important.

El mercat de fitxatges ja està en marxa i durarà fins al pròxim 3 de febrer de 2025, dia en què es tancarà ja fins al pròxim estiu de 2025. El Barça vol aprofitar-lo per treballar en diverses renovacions, ja que ja opera amb l'1:1 i, per tant, té marge per millorar condicions de molts dels seus futbolistes. Entre aquestes renovacions destaquen les de Pedri i Araújo, que signaran fins al 2030, però hi ha un fitxatge que és secret i que serà més important: antídot de Vinícius Júnior ja confirmat.

Pedri renovarà amb el Barça i Ronald Araújo també farà el mateix: ambdues millores de contracte quedaran tancades aquesta mateixa setmana, però el Barça té abans una prioritat encara més fonamental. En el cas del migcampista canari, el Barça assegura que "la seva prioritat sempre ha estat seguir jugant a Can Barça", però la situació amb el defensa uruguaià ha estat molt diferent. Ronald Araújo ha estat a punt de marxar del Barça en aquest mercat de fitxatges d'hivern: les seves intencions van ser frenades per Deco i per la lesió d'Iñigo Martínez, titular habitual.

El Barça ja confirma que ambdós jugadors, joves i amb pes i influència al vestidor, seguiran vestint aquests colors, però Deco té un altre objectiu en ment: frenar a Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, extrem brasiler del Madrid, no travessa un bon moment de forma, però el Barça vol tenir-lo controlat i, per tant, tancarà un fitxatge perquè quedi permanentment anul·lat. Segons ha pogut saber 'e-Notícies', Deco prepara un fitxatge prioritari per al Barça de Joan Laporta: més problemes per a Vinícius Júnior, el fitxatge ja està a punt de ser oficial.

Vinícius Júnior, actual extrem del Real Madrid i vigent guanyador del 'The Best', és un dels millors jugadors del món i el Barça segueix treballant per frenar-lo el més aviat possible. El Barça va començar molt bé la temporada, però acaba el primer tram de curs en la tercera posició de LaLiga EA Sports i, per tant, sap que caldrà acudir al mercat. El repte de Deco és força complicat, però, pel que sembla, ja té la primera gran solució: fitxatge confirmat perquè sigui el gran antídot de Vinícius Júnior, crack brasiler del Madrid.

Vinícius Júnior és, indubtablement, un dels davanters més diferencials de LaLiga EA Sports i del planeta futbol en general i, ara, el Barça vol fitxar per destronar-lo. El Barça, liderat per Joan Laporta, està completament obsessionat amb tancar algunes renovacions, però n'hi ha una que és encara més prioritària que les de Pedri i Ronald Araújo. El Barça ja ho confirma: només falta que sigui oficial en aquest mateix mercat de fitxatges d'hivern, que serà més que clau per assegurar el futur de l'entitat catalana.

El Barça, més enllà d'assegurar-se la continuïtat de Pedri i Araújo, s'ha marcat el repte prioritari de renovar a Gavi, migcampista del Barça i gran antídot de Vinícius Júnior. El Barça té inscrit a Gavi gràcies a una cautelar i, per tant, la seva renovació i inscripció a LaLiga EA Sports és encara més important. La idea del Barça és que Gavi tingui un nou contracte: signaria fins al 2034, clàusula de 1.000 milions d'euros i una millora substancial del seu salari anual.