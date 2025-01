Anunci oficial del Valencia abans de visitar el Barça, Flick celebra: 'Anirem sense...'

Després del brillant partit de Champions League, el Barça ja està completament enfocat en el seu pròxim compromís de lliga. Diumenge a les 21:00 hores, els catalans rebran el València a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Aquest partit representa una gran oportunitat perquè els nois de Flick intentin deixar enrere els entrebancs de les últimes jornades a LaLiga, i més després del que va succeir al Valencia.

El Barça no està travessant el seu millor moment en la competició domèstica. En les últimes setmanes, els de Flick han encadenat resultats irregulars que han generat preocupació entre els aficionats. Empats inesperats i derrotes doloroses han frenat les aspiracions dels culers de mantenir-se a la part alta de la taula.

Flick sap que és imprescindible recuperar el ritme guanyador a LaLiga. El tècnic alemany està decidit a sortir amb el seu onze de gala, prioritzant jugadors clau com Robert Lewandowski, Lamine Yamal i Pedri. Amb un equip competitiu i el seu característic estil ofensiu, l'objectiu del Barça és clar: sumar tres punts, i el Valencia s'ho està posant fàcil abans de començar.

Baixa confirmada al Valencia per enfrontar-se al Barça

Per la seva banda, el Valencia també arriba amb reptes propis, i, encara que ha mostrat diversos detalls de bon joc, la seva temporada ha estat molt marcada per la inconsistència. No obstant això, la notícia més destacada per als visitants és l'absència de Diego López. El davanter, considerat un dels jugadors més desequilibrants de l'equip, es va retirar lesionat en l'última sessió d'entrenament.

Diego López, que havia estat clau en diversos encontres recents, va patir molèsties musculars al quàdriceps. Encara que el cos mèdic del Valencia no ha descartat completament la seva participació, la seva presència davant el Barça és molt dubtosa. Això representa un cop per al nou entrenador dels xes, Carlos Corberán, que haurà de buscar alternatives en atac.

Barça-Valencia: un partit clau a Montjuïc

L'encontre de diumenge promet ser decisiu per a ambdues esquadres. El Barça necessita una victòria per mantenir-se en la lluita pels primers llocs i consolidar el projecte de Flick. D'altra banda, el Valencia buscarà treure un resultat positiu malgrat les seves dificultats, demostrant que pot competir davant els grans.

La baixa probable de Diego López podria facilitar les coses per als catalans, però Flick sap que no pot confiar-se. A Montjuïc, els detalls marcaran la diferència en un partit que podria redefinir les aspiracions de tots dos equips a LaLiga. El desenllaç serà clau per al futur immediat de la temporada.