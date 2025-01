Flick i el Barça escolten la resposta oficial d'Alphonso Davies: 'Jugaré al...'

Alphonso Davies, lateral esquerre canadenc de 24 anys, ha estat objecte d'intenses especulacions sobre el seu futur en els últims mesos. Amb un contracte vigent amb el Bayern Munic fins al 30 de juny de 2025, la seva continuïtat al club bavarès semblava incerta. Diversos clubs europeus, especialment el Madrid i el Barça, han mostrat un notable interès a incorporar-lo a les seves files, però ell ja ha pres una decisió sobre el seu destí.

El Real Madrid, en el seu afany per reforçar el carril esquerre, veia en Alphonso Davies una oportunitat de mercat excepcional. La possibilitat de fitxar-lo a cost zero després de la finalització del seu contracte amb el Bayern Munic resultava atractiva per a la directiva madridista. Per la seva banda, el Barça, amb Flick al capdavant, també ha intentat convèncer-lo que el Camp Nou era la millor opció per seguir desenvolupant la seva carrera.

Alphonso Davies trenca el seu silenci

Ara bé, malgrat l'interès del Barça i de Flick, les converses entre Alphonso Davies i el Bayern per a una possible renovació mai s'han aturat. Inicialment, les parts no van aconseguir arribar a un acord, cosa que va alimentar els rumors sobre una possible sortida del jugador. No obstant això, en les últimes setmanes, les negociacions han pres un gir positiu.

Finalment, Alphonso Davies ha decidit renovar el seu vincle amb el Bayern Munic. El nou contracte, que s'estendrà fins al 2030, contempla un salari anual de 15 milions d'euros bruts, a més d'una prima de 15 milions per la signatura i objectius addicionals. Aquesta decisió posa fi a les especulacions sobre el seu futur i assegura la seva permanència al club bavarès molts anys, deixant al Barça de Flick amb la mel als llavis.

I ara què?

La renovació d'Alphonso Davies representa un moviment estratègic per al Bayern Munic, que busca consolidar la seva plantilla amb joves talents. Juntament amb la pròxima renovació de Jamal Musiala, el club reforça el seu projecte esportiu sota la direcció de Vincent Kompany. Per al Barça, aquesta decisió implica replantejar les seves opcions per reforçar el lateral esquerre, considerant alternatives al mercat com Álvaro Carreras.

Alphonso Davies ha optat per continuar la seva carrera al Bayern Munic, signant una renovació de contracte fins al 2030. Aquesta decisió reforça l'estabilitat del club alemany i redefineix les estratègies d'altres equips europeus que aspiraven a comptar amb els seus serveis. El mercat de fitxatges s'ajustarà en conseqüència, mentre el Barça ja busca alternatives per enfortir la seva plantilla de cara a la temporada 2025-2026.