Ni Munuera Montero ni Hernández Hernández, la FIFA se'ls carrega: KO a l'arbitratge

L'arbitratge espanyol està vivint mesos, setmanes i dies molt complicats, sobretot per les polèmiques derivades del 'Cas Negreira' o de la famosa carta del Real Madrid a la RFEF. El món del futbol observa la situació habitual en competicions espanyoles com LaLiga EA Sports o la Copa del Rei, cosa que sembla evident amb l'últim càstig de la FIFA. L'organisme organitzador ha publicat la llista d'àrbitres que dirigiran els partits del Mundial de Clubs, competició que no jugarà el Barça, però que comptarà amb el Real Madrid i l'Atlético.

La sorpresa és mundial, ja que el torneig, que se celebrarà entre el 15 de juny i el 13 de juliol, no comptarà amb cap àrbitre espanyol a peu de camp. Així ho ha decidit la FIFA, entitat organitzadora del primer gran Mundial de Clubs que se celebrarà als Estats Units durant aquest proper estiu.

Com és evident, la decisió definitiva assenyala la poca confiança en els àrbitres de LaLiga EA Sports per part de la FIFA, màxim estament organitzador de futbol mundial. No hi seran ni Munuera Montero ni tampoc Hernández Hernández, dos dels àrbitres espanyols que més polèmica han generat durant la present temporada oficial.

Els representants espanyols al Mundial de Clubs estaran a la sala VOR fent ús, com és lògic i evident, del VAR. Dels 24 candidats, la FIFA només s'ha quedat amb Del Cerro Grande i amb Hernández Hernández, ambdós únics representants de la RFEF, liderada al CTA per Medina Cantalejo. La decisió és sorprenent, ja que habitualment la RFEF comptava amb els àrbitres més prestigiosos del món, així valorats per la UEFA o la FIFA en el cas de les seleccions.

Ni Munuera Montero ni Hernández Hernández, la FIFA se'ls carrega: KO total a l'arbitratge

En total hi haurà 11 àrbitres de camp europeus entre una llista definitiva de 34. Els escollits més destacats han estat el noruec Eskås, el romanès Kovacs, els francesos Letexier i Turpin i el polonès Marciniak. Destaca que sí que hi serà Marciniak, àrbitre que va anul·lar el penal de Julián Álvarez contra el Real Madrid a l'eliminatòria d'octaus de final de la Champions League.

La decisió de la FIFA demostra que les polèmiques estan afectant molt l'arbitratge espanyol, que també genera dubtes pel seu pobre nivell. La RFEF, per la seva banda, considera que personatges secundaris com Mateo Lahoz, ara analista arbitral, no ajuden "a millorar la imatge de l'arbitratge", embolicat en múltiples polèmiques setmana rere setmana.