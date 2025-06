Màxima emoció per Julián Álvarez: l’última hora de l’Atlètic l’acosta al Barça

El Barça, tot i que Deco intenta amagar-ho, no tanca la porta a reforçar la punta d'atac aquest mateix estiu. Robert Lewandowski, als seus 37 anys, continua sent letal i ha anotat 42 gols en 52 partits aquesta temporada. Tanmateix, l'aspecte físic no és etern i arribarà el dia en què el rendiment del davanter polonès baixarà considerablement.

És cert que fitxar un altre '9' no és prioritat del club català per a aquest estiu. Però el que passa a l'Atlètic de Madrid amb Julián Álvarez pot fer que els plans del Barça canviïn completament. La situació de l'astre argentí està generant gran expectativa a l'entorn culer i al mercat arran dels últims esdeveniments.

Julián Álvarez: l'estrella de l'Atlètic que agrada al Barça

Julián Álvarez va arribar a l'Atlètic l'estiu passat procedent del Manchester City. A l'equip de Pep Guardiola no era titular indiscutible, però al Metropolitano el seu paper ha canviat radicalment. S'ha convertit en una peça clau, marcant 29 gols i donant 7 assistències aquesta temporada.

Més enllà de les seves xifres golejadores, Julián Álvarez ha demostrat ser un jugador complet i versàtil. El seu estil de joc encaixa perfectament amb la filosofia del Barça, que valora molt la mobilitat i la intel·ligència tàctica. Per això, Deco i Laporta han estat molt atents a la seva situació i han valorat seriosament la seva possible incorporació.

Tot i l'interès culer, l'Atlètic sempre ha deixat clar que Julián Álvarez no està en venda. Tanmateix, en les últimes hores la situació ha començat a canviar. I és que la cúpula matalassera ha pres dues decisions realment significatives que poden apropar Julián al FC Barcelona.

Julián Álvarez està en venda?

Tot i que Julián Álvarez és el màxim referent de l'Atlètic, els del Metropolitano han decidit reforçar la posició de '9'. La renovació d'Antoine Griezmann fins al 2027 i l'interès en Viktor Gyökeres ho canvien tot. Amb aquestes dues novetats, Simeone podria prescindir de Julián, que interessa molt al Barça.

Si l'Atlètic aconsegueix fitxar Gyökeres, la competència en atac augmentarà considerablement. Això podria obligar el club matalasser a replantejar la seva plantilla i considerar la sortida de Julián Álvarez. Un escenari que il·lusiona molt el Barça, que ja es prepara per al que pugui passar.

Evidentment, tot i que Julián Álvarez no és la màxima prioritat, el Barça intentarà el seu fitxatge si es posa a tret. Deco està alerta i segueix molt de prop els moviments a l'Atlètic. Sap que si Gyökeres arriba al Metropolitano, la sortida de Julián es farà més probable i a un preu més assequible que els 150 milions que marca la seva clàusula de rescissió.