Ni tan sols Messi s'hi pot negar, és massa: al Barça ja han pres una decisió

Lionel Messi, la gran llegenda blaugrana, se centra a arribar en plenes condicions al Mundial de 2026 que se celebrarà als Estats Units. Per poder-ho fer, té clar que haurà de continuar jugant al màxim nivell i és per això que el seu futur està ocupant tantes portades. Els millors clubs del món estarien desitjosos de poder incloure a les seves files el millor futbolista de la història.

Al Barça, per exemple, estarien encantats d’un últim ball de Leo Messi al Camp Nou, però la realitat és molt diferent. Leo Messi és feliç als Estats Units i, concretament a Miami, ha trobat el lloc ideal per viure tranquil envoltat d’amics i família. Té contracte amb l’Inter de Miami fins al desembre de 2025 però està valorant allargar-lo pensant en el Mundial.

Per la seva banda, l’Inter de Miami hi està d’acord i la renovació del vincle contractual de l’argentí ja està en marxa. Encara que queden detalls per perfilar, tant el club com el davanter estan revisant les condicions del nou contracte. L’objectiu és adaptar el nou acord a les noves circumstàncies tant des d’un punt de vista esportiu com econòmic.

Camí cap a un acord històric

El nou contracte que li planteja l’Inter de Miami inclou la possibilitat que Leo Messi adquireixi part de la propietat del club. Aquesta via fa temps que es planteja i encaixaria a la perfecció en la voluntat de Messi de continuar lligat al futbol més enllà de la seva retirada. Des del club són optimistes de poder oficialitzar un acord en les pròximes setmanes, molt abans que acabi el vincle actual al desembre.

L’Inter de Miami vol blindar el seu jugador franquícia, i per la seva banda, Leo Messi està convençut que el club li ofereix les condicions perfectes. Unes condicions per continuar brillant en els seus últims anys de carrera futbolística. En conseqüència, les negociacions avancen amb fluïdesa i és pràcticament segur que Leo Messi seguirà la seva carrera a Miami.

La resignació del Barça

La boja possibilitat de veure Leo Messi vestir novament l’elàstica blaugrana havia agafat força en les últimes setmanes amb vista al Mundial 2026. Una rumorologia creixent que apuntava a un retorn temporal de l’astre argentí a Barcelona. L’operació que es plantejava era de tan sols uns mesos, de gener fins al juny de 2026.

Tanmateix, tenint en compte l’avenç significatiu de la seva renovació amb l’equip de Miami, aquesta possibilitat s’ha esvaït. El Barça no pot més que resignar-se i continuar gaudint del talent de l’argentí des de la distància. El seu retorn al Camp Nou no es donarà, renovarà amb l’Inter de Miami i li donaran encara més galons.