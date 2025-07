Éder Militao i David Alaba, KO: Xabi Alonso accelera l’arribada del seu nou central

El Real Madrid ha intentat corregir les deficiències defensives dels últims anys amb diversos fitxatges. Dean Huijsen i Trent Alexander-Arnold ja s'han unit a les files del club blanc per aportar solidesa i qualitat a la rereguarda

Amb aquests reforços, l'equip sembla estar més equilibrat, però Xabi Alonso encara no està del tot satisfet amb les peces disponibles El tècnic blanc continua buscant la perfecció i ha sol·licitat més fitxatges per a la defensa. El seu principal objectiu per a aquest estiu és Álvaro Carreras, lateral del Benfica

Álvaro Carreras, gairebé fitxat

El lateral espanyol semblava tenir-ho fet amb el Real Madrid abans del Mundial de Clubs, però a dia d'avui continua a Portugal. Tot i el retard, tot fa indicar que, tard o d'hora, Álvaro Carreras acabarà signant pel club blanc La seva arribada reforçarà les bandes de la defensa i serà una peça clau en els plans de Xabi Alonso

Un cop resolt el tema dels laterals, Xabi podrà centrar la seva atenció en la zona central, on continua sent necessari un reforç de garanties. Els moviments en defensa no s'aturen

La situació al centre de la defensa

Actualment, Huijsen i Rüdiger són els titulars al centre de la defensa. Raúl Asencio és l'únic suplent disponible per cobrir qualsevol baixa o rotació. Mentrestant, els altres dos centrals de la plantilla, Éder Militao i David Alaba, ni hi són ni se'ls espera

Aquest buit a la rereguarda ha portat Xabi Alonso a accelerar la cerca d'un nou central. L'escollit per reforçar l'eix defensiu és Joan Martínez, un jove talent de 'La Fábrica'

Joan Martínez, la joia de 'La Fábrica'

Joan Martínez, que va debutar la temporada passada a les ordres d'Ancelotti durant la gira americana, es perfilava com una gran promesa. Tanmateix, una greu lesió de lligament encreuat anterior va aturar la seva progressió. Després de gairebé un any de recuperació, el jove central de 17 anys afronta la recta final de la seva rehabilitació amb molt d'optimisme

Xabi Alonso confia en ell, i Joan Martínez sap que té una oportunitat important per guanyar-se un lloc a la plantilla Està treballant de valent per estar disponible tan aviat com sigui possible i demostrar tot el seu potencial

Un futur brillant

Amb només 17 anys, Joan Martínez té un futur brillant per davant. El seu retorn al primer equip del Real Madrid serà un pas fonamental en la seva carrera

Xabi Alonso el té en compte per a la pròxima temporada i l'afició espera que el jove central esdevingui una peça important a la rereguarda del Real Madrid. El projecte defensiu del Real Madrid continua prenent forma, amb apostes joves i de qualitat