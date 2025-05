Ni Lamine Yamal ni Pau Cubarsí, només 2 del Barça a l'Equip de l'Any: les xarxes cremen

La temporada del FC Barcelona ha estat gairebé immillorable. Els pupils de Hansi Flick han mostrat la seva millor versió i s'han quedat a les portes d'un triplet històric. L'equip ha rendit a un nivell altíssim, convertint-se en l'enveja d'Europa.

No obstant això, l'elecció de l'onze ideal de l'any per part de The Athletic ha generat sorpresa: només hi ha dos jugadors del Barça. Molts s'han sorprès després de la publicació del prestigiós mitjà de comunicació, ja que entre els seus onze escollits no hi són ni Pau Cubarsí ni Lamine Yamal. Les dues joies de La Masia, capitals per entendre els èxits del club català aquesta temporada, s'han quedat fora de l'Equip de l'Any.

L'espectacle del Barça no té premi

El Barça podria haver ocupat la majoria de posicions en l'onze ideal de The Athletic. Tots han jugat a un nivell molt alt. És una autèntica sorpresa que només dos jugadors del club català s'hagin colat en l'equip definitiu.

La porteria ha estat ben coberta per Szczesny, que va assumir el repte després de la lesió de Ter Stegen i ha complert, però l'escollit ha estat un altre per a The Athletic. En defensa, Balde i Koundé s'han consolidat com els millors en la seva posició, però no han estat inclosos. No obstant això, el més destacat ha estat l'absència de la parella formada per Pau Cubarsí i Íñigo Martínez, que ha mostrat una solidesa inaudita al continent.

Al mig del camp, el trio De Jong, Pedri i Dani Olmo ha funcionat com una maquinària perfecta. Han estat capaços de controlar el ritme dels partits, crear joc i generar múltiples ocasions. Dani Olmo ha estat clau en els moments importants i De Jong ha aportat equilibri, però només Pedri ha entrat en l'onze.

A dalt, poc hi ha a dir. Raphinha ha signat la seva millor campanya, Robert Lewandowski ha demostrat que continua sent un ‘9’ letal i Lamine Yamal ha meravellat el món amb actuacions dignes de Pilota d'Or. Ferran Torres també ha aportat gols des de la banqueta, però per a The Athleticnomés un d'ells ha merescut formar part de l'Equip de l'Any.

L'onze ideal de The Athletic sorprèn

Malgrat aquesta excel·lent temporada col·lectiva i individual, The Athletic ha presentat el seu equip de l'any amb només dos representants culers: Pedri i Raphinha.

Queden fora jugadors com Pau Cubarsí o Lamine Yamal, protagonistes indiscutibles de l'èxit blaugrana. Tampoc figuren noms com Koundé o Lewandowski, que han estat vitals. L'onze escollit pel mitjà britànic és el següent: Courtois; Hakimi, Van Dijk, Bastoni, Nuno Mendes; Vitinha, Pedri, Declan Rice; Raphinha, Dembélé i Salah.

Reaccions i sorpresa en l'entorn culer

L'afició i part de l'entorn culer no han trigat a mostrar la seva sorpresa. Especialment per l'absència de Pau Cubarsí, considerat un dels millors centrals del món aquesta temporada.

També estranya la no inclusió de Lamine Yamal, que ha batut rècords i ha meravellat a Europa. Malgrat el reconeixement parcial, el Barça tanca un curs excel·lent que no necessita premis individuals per reafirmar el seu èxit.