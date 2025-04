El de Mohamed Salah activa un fitxatge TOP al Barça: Joan Laporta pagarà 60 milions

Mohamed Salah ja té un nou contracte amb el Liverpool fins al juny de 2027, després d'un llarg període de negociació el club ho va anunciar divendres passat. Ha estat una renovació inesperada tenint en compte que tot indicava que el davanter egipci podia abandonar el Liverpool aquest estiu. El Barça el tenia a la seva agenda, el jugador quedava lliure i Deco treballava la seva incorporació.

Encara que segurament es tractarà del seu últim contracte amb els reds, Salah tindrà 36 anys quan expiri el seu nou vincle, l'egipci està quallant una de les millors temporades. Els números parlen per si sols, 32 gols i 22 assistències en 54 partits disputats. Actualment Salah es troba a tan sols 4 gols de la seva temporada més golejadora amb el Liverpool.

Davant la impossibilitat de realitzar aquest gran fitxatge, el Barça ha canviat d'objectiu, Joan Laporta no vol que se'ls escapi cap altre fitxatge. Està disposat a pagar 60 milions per assegurar el fitxatge d'un extrem de primer nivell. L'escollit torna a ser Nico Williams que ja va estar com a objectiu prioritari l'estiu passat.

La renovació de Salah accelera un altre objectiu al Barça

Hansi Flick ha definit clarament quines són les seves prioritats en aquest pròxim mercat estival i Deco treballa per fer-ho possible. Reforçar l'extrem esquerre és una prioritat per al tècnic alemany i Deco treballa amb diverses possibilitats. Mohamed Salah s'ha caigut de la llista en haver renovat pel Liverpool en les últimes hores i obre definitivament les portes a Nico Williams.

Ningú dubta que Nico és un jugador diferent, elèctric i potent amb una capacitat de desbordament descomunal. Molt pocs defenses poden parar-lo en l'un contra un, es tracta d'un d'aquests extrems en extinció. El desig de Laporta passa per unir a Nico Williams i a Lamine Yamal en la parcel·la ofensiva per configurar un trident imparable.

El fitxatge de Nico Williams

El Barça està disposat a intentar de nou el seu fitxatge aquest pròxim estiu encara que la competència serà important. Altres grans equips de lligues europees estan seguint el davanter navarrès per poder incorporar-lo a les seves plantilles. El Bayern de Munich està treballant en aquesta direcció i mitjans alemanys han fins i tot afirmat que el Bayern lidera la cursa en el seu fitxatge.

L'actual temporada està sent irregular per al petit dels Williams, combinant grans actuacions amb altres més aviat discretes. En l'actual temporada, Nico Williams ha disputat un total de 40 encontres havent marcat 9 gols i repartit 7 assistències. El Barça està determinat al seu fitxatge però no deixa de ser una incògnita quina serà la resposta del navarrès.