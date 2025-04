Si per alguna cosa destaca Javier Tebas, actual president de LaLiga EA Sports, és per ser revolucionari. I és que, en aquestes últimes hores, ha quedat corroborat una vegada més: ni Gil Manzano ni Munuera Montero ni tampoc Mateo Lahoz, Javier Tebas vol que el sistema arbitral avanci. De fet, el president de la patronal de clubs espanyols ja s'ha posat en contacte amb la RFEF i amb el Comitè Tècnic d'Àrbitres per avançar en la seva proposta.

Què proposa Javier Tebas? Doncs el president de LaLiga EA Sports proposa canvis revolucionaris amb la Intel·ligència Artificial (IA) com a eix vertebrador. Tebas no vol que veus com Gil Manzano, Medina Cantalejo o Munuera Montero tinguin tant de pes en el sistema d'arbitratge espanyol, per la qual cosa proposa que aparegui la Intel·ligència Artificial. En aquest sentit, LaLiga EA Sports ja ha passat la seva proposta a la RFEF i al CTA, que hauran d'aprovar o tombar la idea del president, Javier Tebas.

El sistema d'ascensos i descensos ha generat molta polèmica a Espanya, sobretot arran del famós 'cas Negreira'. És, per tot això, que Javier Tebas proposa canvis immediats en aquest sistema, que, fins a la data, va vinculat a decisions purament humanes. Javier Tebas vol que això canviï i que les persones tinguin menys protagonisme: pretén que la IA elevi la seva presència en el sistema arbitral vinculat a LaLiga EA Sports espanyola.

Ni Gil Manzano ni Munuera Montero: Tebas proposa l'arribada d'un nou àrbitre a LaLiga

LaLiga té la intenció d'incorporar la Intel·ligència Artificial en l'àmbit de l'arbitratge. Més específicament, busca utilitzar la IA per monitoritzar el rendiment dels àrbitres durant els partits i que això impacti en els seus ascensos i descensos. És la principal conclusió de la tercera reunió que va tenir lloc ahir a la seu de la RFEF entre els clubs i la comissió del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA).

La reunió, presidida per Javier Tebas i per Rafael Louzán, es va celebrar els passats dies 12 i 26 del passat mes de març i va estar protagonitzada per aquesta proposta de Tebas. Serà en les pròximes setmanes quan LaLiga s'ha compromès a presentar aquesta nova eina a la Comissió Arbitral. La IA estarà present en l'arbitratge i Tebas vol que tingui pes a l'hora de jutjar, el més objectivament possible, els ascensos i descensos de categoria dels col·legiats.

LaLiga pretén que, amb les dades obtingudes, es faci una avaluació objectiva arbitral que se sumi a la que ja realitza el delegat observador arbitral de cada partit. La IA recopilaria moltes més dades de manera eficaç i reduint el treball humà, cosa que també evitaria errors o voluntats poc esportives.