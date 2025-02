Deco li diu a Ansu Fati, el seu fitxatge preferit està en joc: 'Si us plau, deixa...'

Deco ha assumit un paper fonamental en la planificació esportiva del Barça. Com a director esportiu, la seva responsabilitat no només abasta la incorporació de nous talents, també la sortida de jugadors que no encaixen en els plans culers. Fitxatges com el de Dani Olmo porten el seu segell, però ara enfronta una decisió clau amb Ansu Fati.

El jove davanter, que en el seu dia va ser considerat la gran promesa del Barça, ha perdut protagonisme. Ansu Fati no ha trobat el seu lloc en l'esquema de Hansi Flick i la seva participació aquesta temporada ha estat mínima. Si vol rellançar la seva carrera, la seva sortida a l'estiu sembla inevitable, cosa que permetria a Deco portar el seu favorit: un talent TOP que juga a la Premier.

Deco i la necessitat d'alliberar espai a la plantilla

El cas de Ansu Fati és prioritari en l'agenda de Deco. La falta de minuts i el seu elevat salari el converteixen en un candidat clar per sortir de l'equip en el pròxim mercat de fitxatges. No obstant això, la seva sortida no només respon a qüestions esportives, sinó també a un pla estratègic.

Deco té un objectiu clar: incorporar el seu jugador favorit per reforçar la davantera. Ansu i el seu possible substitut ocupen la mateixa posició i perceben un salari similar, cosa que fa inviable la convivència de tots dos a la plantilla. Perquè arribi la seva gran aposta, Ansu Fati ha de deixar el Barça.

Luis Díaz: l'elegit de Deco per reforçar l'atac

L'atacant del Liverpool, Luis Díaz, és la gran prioritat de Deco per a la pròxima temporada. Als seus 28 anys, el colombià ha demostrat ser un extrem desequilibrant, amb capacitat per generar perill en l'un contra un. La seva velocitat i verticalitat encaixen perfectament en la idea de joc del Barça.

A més, al Liverpool no està tenint el protagonisme esperat. El seu rol ha estat irregular aquesta temporada i tampoc està satisfet amb el salari que percep, cosa que ha generat dubtes sobre la seva continuïtat al Liverpool. Aquesta situació obre una finestra d'oportunitat perquè el Barça pugui negociar la seva incorporació.

Un fitxatge que Deco porta temps perseguint

No és la primera vegada que Deco intenta fitxar Luis Díaz. Des de la seva arribada a la direcció esportiva, ha seguit de prop la seva evolució i ha explorat opcions per portar-lo al Camp Nou. La seva admiració pel colombià és evident i està decidit a intentar el seu fitxatge en aquest mercat.

El gran obstacle és la situació financera del club. Sense la sortida de Ansu Fati, l'arribada de Díaz seria impossible per raons econòmiques. Per això, Deco està movent totes les peces necessàries per facilitar l'operació: Ansu ho té a la seva mà.