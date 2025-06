Ni Gavi ni Lamine Yamal, el PSG paga 100 M i deixa KO el Barça: Luis Enrique dona l'ordre

El PSG ja està centrat a repetir els èxits d'aquesta temporada, especialment després d'haver aixecat la seva primera Champions League. El club parisenc està treballant en nous reforços que permetin augmentar el nivell de la plantilla parisenca. Luis Enrique, tot i que ha creat un grup sòlid i unit, sap que necessita reforços en algunes posicions clau per evitar relaxacions innecessàries.

Això sí, malgrat els èxits assolits pel PSG, alguns jugadors importants podrien sortir aquest estiu. Donnarumma, per exemple, amb les seves sorprenents declaracions després de la final de la Champions, ha deixat oberta la porta de sortida, i no és l'únic pes pesant que podria marxar. Per això, davant la possible fugida de talent, Luis Enrique ha centrat tota la seva atenció en el Barça.

Ni Gavi ni Lamine Yamal, el PSG canvia d'objectiu

El PSG va intentar fitxar Lamine Yamal l'estiu passat amb una oferta superior als 200 milions. Tanmateix, el Barça no estava disposat a vendre la seva jove estrella. I Gavi, per la seva banda, també ha confirmat fa poques setmanes l'interès de Luis Enrique a fer-se amb els seus serveis.

Tanmateix, ara el PSG ha canviat d'objectiu. El nou desig de Luis Enrique és Jules Koundé. La seva polivalència és clau per als interessos de l'equip francès i per això està disposat a oferir 100 milions per tancar el seu fitxatge aquest estiu.

Jules Koundé respon al PSG

Ara bé, tot i l'oferta milionària que prepara el PSG, Jules Koundé no té intenció de deixar el Barça. El defensor francès se sent molt còmode al club català i valora molt positivament el paper tan important que té a la plantilla. Ni ell ni el Barça consideren la seva sortida: Flick està decidit a mantenir Koundé com a peça clau a la seva defensa costi el que costi.

Jules Koundé ha demostrat la seva vàlua al Barça i s'ha guanyat la confiança de Hansi Flick. El club català no té plans de deixar-lo marxar tot i l'interès d'altres equips com el PSG. El futur del defensa sembla assegurat al Camp Nou: tot apunta que Koundé es quedarà al Camp Nou.

D'aquesta manera, el PSG haurà de donar per perdut el seu tercer gran objectiu del FC Barcelona. Primer va ser Lamine Yamal, després Gavi, i ara Jules Koundé. Cap dels tres vol abandonar el FC Barcelona, cosa que obligarà Luis Enrique a perseguir els seus objectius en un altre club.