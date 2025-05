Ni Gavi ni Fermín, Hansi Flick somia amb el millor '10' d'Europa: 'Només si Nike...'

Hansi Flick ha demostrat haver estat el millor fitxatge possible per al Barça, la seva arribada ha estat crucial per aixecar un vestidor enfonsat. Després dels mals resultats sota l'era Xavi Hernández, Flick ha estat l'encarregat de tornar la il·lusió a l'entitat a tots els nivells. El tècnic alemany vol més i és conscient que per lluitar per la Champions necessita als millors del món a les seves files.

Flick es permet somiar amb un gran fitxatge, es tracta d'un mitjapunta descartat pel Manchester City i li donaria un plus de qualitat a l'equip. En les últimes hores, el futur de l'alemany Florian Wirtz ha donat un gir de 180 graus apropant-se Camp Nou. Tanmateix i perquè el seu fitxatge acabi sent una realitat, s'hauran d'acabar donant una sèrie de condicions una mica especials.

El City de Guardiola tenia un acord amb el mitjapunta però els 250M que costa en total el seu fitxatge ha provocat un canvi de plans. Wirtz ha estat descartat i ara el seu futur és tota una incògnita. Flick el considera un talent generacional però el seu fitxatge només seria possible si Nike acaba aportant una quantitat considerable i es produeixen, al mateix temps, diverses sortides.

El futur de Florian Wirtz

La gran pregunta a dia d'avui és saber on acabarà jugant Wirtz la pròxima temporada, pretendents no li faltaran. El jugador germànic té els dies comptats al Bayern Leverkusen encara que el seu destí és encara una incògnita. Diferencial on n'hi hagi de tres quarts en endavant és tota una amenaça quan porta la pilota enganxada al peu.

Aquesta temporada, en 45 partits, ha anotat 16 gols i donat 15 assistències, números que el converteixen en un dels millors en la seva posició. El seu cicle a Leverkusen ha acabat i dirà adeu juntament amb Xabi Alonso. El Leverkusen és conscient que no podran retenir la seva estrella però no el deixaran sortir a qualsevol preu.

Pot el Barça somiar amb Wirtz?

Encara que el Barça ha recuperat l'estabilitat financera i actua dins la norma 1:1, un fitxatge de 250M obligaria que Araújo i De Jong sortissin. No només ells sinó també Fermín, Gavi o Dani Olmo que ocupen la seva mateixa posició. No es preveu per res una operació senzilla, més aviat tot el contrari.

Afrontar el fitxatge de l'estrella del Leverkusen és molt costós ja que entre fitxatge i contracte podria superar els 250M. Sense City ni Madrid els millor posicionats actualment serien Bayern de Munich i Barça. Tot un repte per a Joan Laporta, haurem d'estar atents als pròxims moviments de mercat i a les sortides que s'acaben produint a les files blaugranes.