Fabrizio Romano deixa anar la bomba: Florentino Pérez ja ha pres la decisió final

Fabrizio Romano cada dia té més feina. El mercat de fitxatges està a punt d'obrir i el periodista italià, expert en traspassos, no vol perdre's ni un sol moviment.

En els últims dies, ha seguit amb especial atenció l'actualitat del Real Madrid. El club blanc travessa una etapa de reconstrucció i els fitxatges estan marcant la fulla de ruta de Florentino Pérez.

El nou Madrid de Xabi Alonso ja pren forma

Fins al moment, el Real Madrid ja ha tancat diverses incorporacions. Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold i el mateix Xabi Alonso han estat els primers moviments del club blanc.

A més, continua treballant per concretar els fitxatges d'Álvaro Carreras i el retorn de Nico Paz. Però no només arribaran noves cares. També hi haurà sortides importants que marcaran l'inici d'una nova etapa.

Fabrizio Romano avança el primer comiat

Fabrizio Romano, sempre ben informat, ha revelat públicament qui serà el primer jugador a abandonar el vestidor blanc. I, per sorpresa de molts, no es tracta de Luka Modric. Parlem de Lucas Vázquez, que deixarà el Real Madrid en finalitzar el Mundial de Clubs.

Lucas Vázquez posarà punt final a la seva etapa al Real Madrid, el club de la seva vida. Lateral i extrem, canterà i exemple de compromís, ha estat un futbolista molt valuós per als diferents entrenadors que han passat per la banqueta. El seu contracte expira aquest estiu i no renovarà: és el moment perfecte per buscar nous reptes lluny del Bernabéu.

Lucas Vázquez ja té substitut

El reemplaçament de Lucas Vázquez ja està confirmat. Florentino Pérez ha decidit apostar per un dels millors laterals del món: Trent Alexander-Arnold.

L'anglès arriba des del Liverpool per reforçar el costat dret de la defensa blanca. La seva arribada implica que no hi ha lloc per a Lucas Vázquez, que es despedirà després del pròxim Mundial de Clubs.

Florentino Pérez ha tingut l'última paraula

La iniciativa final ha estat de Florentino Pérez. El president blanc valora molt la trajectòria de Lucas, però considera que és hora de renovar aquesta posició amb un perfil més jove i de major impacte ofensiu. A més, el lateral tampoc ha posat pegues al president per la seva rotunda concreció de la situació.

L'arribada d'Alexander-Arnold representa un salt de qualitat i obre una nova era en el flanc dret del Real Madrid. Lucas Vázquez, per la seva banda, se'n va amb el cap alt i el reconeixement de tota l'afició. Se'n va com un símbol de dedicació, professionalisme i madridisme pur.