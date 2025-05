Salta la sorpresa al Barça, Pedri es queda a quadres: l'Atlètic tanca el seu fitxatge

L'excel·lent temporada realitzada pel Barça li ha comportat una sèrie d'ingressos inesperats, ja que arribar a les semifinals de la Champions League no entrava dins els plans del club. La pluja de milions és molt important per sanejar les necessitades arques del club català. Davant tal escenari i amb la necessitat de reforçar diverses posicions, Pedri, líder i pes pesant al vestidor, ha quedat sorprès per les últimes informacions del mercat.

Pedri ha estat el millor aquesta temporada liderant el joc del Barça a la medul·lar, la falta de substitut ha portat a Flick a donar-li poc descans. El canari ho ha jugat pràcticament tot, ha participat en 58 encontres, fregant els 4.600 minuts de joc. El tinerfeny ha aconseguit anotar 6 gols i repartir 8 assistències.

El Barça ha patit en excés quan Pedri no ha estat al terreny de joc per marcar els temps del partit. Gavi, Dani Olmo i Fermín tenen un altre perfil més dinàmic mentre que De Jong i Casadó un perfil més defensiu. En conseqüència, Deco fa mesos que porta valorant la possibilitat de fitxar un futbolista capaç de poder donar descans a Pedri quan ho necessiti.

L'Atlètic s'avança al Barça en el fitxatge d'Álex Baena

El talentós mitjapunta del Villarreal era l'escollit per Deco per poder suplir a Pedri quan fos necessari. No obstant això, sembla que el Barça ha perdut la cursa pel futbolista andalús i serà l'Atlètic qui acabarà incorporant el jugador. Álex Baena ha confessat les seves simpaties pel Barça en el passat en diverses ocasions, però l'Atlètic ha estat més ràpid.

El encara jugador del Villarreal ha realitzat una gran temporada participant en 32 encontres, 2.571 minuts de joc, anotant 6 gols i repartint 10 assistències. Màxim assistent de les cinc grans lligues europees de la temporada passada. Álex Banea hauria estat el fitxatge ideal per acompanyar a Pedri i que Hansi Flick pogués disposar d'un altre creador a la medul·lar, però tot apunta que no serà possible.

L'Atlètic i Álex Baena arriben a un principi d'acord

El jugador almerienc apunta a tancar la seva incorporació a les files matalasseres en les pròximes setmanes. La qualitat d'Álex Baena ha despertat l'interès de mitja Europa i el Villarreal no regalarà una de les seves estrelles. Els colchoneros planegen un salt de qualitat en la seva plantilla per armar un equip més competitiu per lluitar per totes les competicions la pròxima temporada.

Álex Baena li donarà arribada des de segona línia i aportarà a l'equip més ocasions de gol. L'Atlètic tancaria la seva arribada per una xifra propera als 55 milions, que espantaria els cants de sirena d'Aràbia Saudita. El migcampista prioritza seguir a la Lliga abans d'aventurar-se a una lliga menys competitiva.