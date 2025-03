Del Bernabéu a Old Trafford, adeu Real Madrid: Eduardo Inda confirma el traspàs

El Real Madrid i el Manchester United travessen situacions molt diferents. Mentre que els blancs gaudeixen d'un moment històric ple d'èxits, els anglesos no aconsegueixen sortir del pou.

Malgrat l'arribada de Rúben Amorim a la banqueta, els 'red devils' segueixen sense trobar l'estabilitat necessària per competir per grans èxits. Per això, els aficionats es mantenen esperançats que el pròxim mercat de fitxatges pugui portar canvis importants.

En aquest sentit, els rumors sobre possibles fitxatges no cessen i un dels més sorprenents ha sortit de la boca d'Eduardo Inda. I és que el Manchester United està disposat a oferir 80 milions per un jugador del Real Madrid.

El bombazo d'Eduardo Inda: adeu Real Madrid

Segons el periodista Eduardo Inda, el Manchester United estaria disposat a oferir fins a 80 milions d'euros aquest estiu per un suplent del Real Madrid. Florentino Pérez, conscient de l'oferta, haurà de valorar què fer, ja que tot i que l'objectiu d'Amorim no juga regularment continua sent important al vestidor.

El nom que ha saltat a la llum és el d'Andriy Lunin, l'etern suplent de Thibaut Courtois. Tot i no ser titular indiscutible al Madrid, Lunin ha demostrat que té la qualitat necessària per jugar als millors equips del món.

El porter ucraïnès ha estat cridat a intervenir en diverses competicions i sempre ha rendit a gran nivell. Les seves actuacions, especialment en partits de Copa i Champions, no han passat desapercebudes per altres equips europeus i el Manchester United sembla decidit a aprofitar aquesta oportunitat.

La resposta de Florentino Pérez a allò d'Andriy Lunin

Tot i l'alta oferta que el Manchester United està disposat a presentar, Florentino Pérez té clar que Andriy Lunin no sortirà a l'estiu. El club blanc valora molt el porter ucraïnès i no considera que la seva sortida sigui beneficiosa en aquest moment.

Encara que Courtois continua sent el titular indiscutible, la direcció del Real Madrid està convençuda que Andriy Lunin té un gran potencial i un futur brillant, per la qual cosa no volen perdre'l. Lunin ha estat un excel·lent suplent durant el seu temps al Madrid i el club continua confiant en ell com una opció vàlida en cas que Courtois no pugui jugar.

Per tant, el Real Madrid no està disposat a negociar la seva venda, especialment per una quantitat que, encara que considerable, no reflecteix el valor real que el club atorga a l'ucraïnès.

El futur de Lunin apunta a seguir al Real Madrid

Amb la postura clara de Florentino Pérez, tot sembla indicar que Andriy Lunin continuarà sent part del Real Madrid la pròxima temporada.

Encara que el Manchester United ha mostrat interès, l'ucraïnès té el seu futur assegurat al club blanc. El Real Madrid no té intenció de perdre un porter que, encara que suplent, ha demostrat la seva enorme qualitat i la seva importància en moments clau de la temporada.