Mateu Lahoz deixa anar la bomba, dona la raó al Reial Madrid: 'El CTA...'

Mateu Lahoz, exàrbitre valencià i ara analista arbitral, continua protagonitzant declaracions polèmiques i aquesta vegada ha rebut el CTA, al qual ha qualificat de "poc meritocràtic", donant-li la raó al Madrid. El que va ser col·legiat durant 15 temporades a Primera Divisió, ha llançat una bomba que deixa molt tocat el Barça i que li dona tota la raó al Real Madrid. El club que presideix Florentino Pérez continua obstinat a desacreditar el funcionament arbitral a Espanya i figures importants com Mateu Lahoz continuen avivant un caos que sembla no tenir final.

El futbol espanyol viu dies de molt caos i enrenou per culpa de les constants polèmiques arbitrals, que s'han accentuat amb la carta del Real Madrid publicada fa algunes setmanes. De fet, la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF) es planteja un canvi dràstic en la direcció del CTA, que està liderada per l'andalús Medina Cantalejo i per Clos Gómez. Un dels noms que ja ha tret el cap és el de Mateu Lahoz, àrbitre valencià retirat que passaria a liderar el CTA amb l'objectiu de posar pau.

A més de sonar per entrar al CTA, Mateu Lahoz també està aprofitant el seu espai als mitjans de comunicació per valorar el que ha passat i el que està passant a Espanya. El 'Caso Negreira' continua a l'horitzó i Mateu no ha dubtat ni un segon a l'hora de llançar una bomba que li dona la raó al Real Madrid.

Mateu Lahoz deixa anar la bomba, dona la raó al Real Madrid: 'El CTA...'

Encara que ja fa gairebé dos anys que Mateu Lahoz va decidir retirar-se del futbol professional, l'exàrbitre valencià continua sent protagonista. En aquesta ocasió, el col·legiat, que ja no exerceix com a tal a LaLiga EA Sports, ha aprofitat per qualificar de "poc meritocràtic" el sistema d'ascensos i descensos dels àrbitres.

"Tots aquells àrbitres, sagues d'àrbitres que els seus pares, avis i altres han estat i han arribat a categories altes, normalment solen arribar a l'arbitratge", ha revelat Lahoz a la 'COPE'. En una xerrada amb Paco González al programa 'Tiempo de Juego', Mateu Lahoz ha llançat aquest dard, assegurant que el sistema proposat per el CTA no és just i objectiu.

Mateu Lahoz va deixar de xiular després del final de la temporada 2023, ja que va ser descendit i apartat del terreny de joc. "Els àrbitres que no agraden van directes al VAR i després de dues temporades van a l'atur. Ningú es preocupa per això", va explicar Lahoz.

"No és meritocràtic, ningú es preocupa de qui baixa i qui puja", ha conclòs Mateu Lahoz. Aquestes declaracions són un clar atac al CTA, que continua en el punt de mira després de les crítiques del Real Madrid que lidera Florentino Pérez.