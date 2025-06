Luka Modric trenca el seu silenci per confirmar allò de l'AC Milan: «Aquesta és l'única veritat»

El futur de Luka Modric va agafant forma a poc a poc. El migcampista croat, que ha estat una llegenda del Real Madrid, es va acomiadar del Bernabéu fa algunes setmanes amb un emotiu homenatge que quedarà gravat a la memòria dels aficionats. Tanmateix, abans de marxar té l'oportunitat d'aconseguir un títol més: el Mundial de Clubs.

Luka Modric, encara amb la samarreta del Real Madrid, buscarà aixecar el trofeu amb la il·lusió de culminar la seva etapa al club de la millor manera possible. El Mundial de Clubs podria ser l'últim títol de Modric amb el Madrid. Després d'aquesta competició, el croat haurà de prendre decisions importants sobre el seu futur.

Luka Modric s'obre sobre els rumors

Les notícies sobre el seu proper destí són cada cop més intenses, ja que diversos equips s'han interessat pel seu fitxatge. Entre ells hi ha l'Inter Miami, el Dinamo de Zagreb i l'AC Milan. El conjunt italià, especialment, ha entrat amb molta força a la cursa per fitxar Luka Modric, que tindria l'oportunitat d'acabar la seva llarga carrera a la Serie A.

Ara bé, per sorpresa de tothom, Luka Modric ha parlat sobre el seu futur i ha confirmat l'interès de l'AC Milan, tot i que no ha pres una decisió definitiva. “No puc dir res sobre el meu futur. Hi va haver trucades, hi va haver contactes, però ho vaig deixar tot per centrar-me en la selecció i en el meu futur amb el Real Madrid", va començar dient.

"Encara no he pres cap decisió, i aquesta és l'única veritat. No sé quan la prendré", va comentar Luka Modric, deixant en l'aire el seu futur immediat.

Tot i la incertesa sobre el seu proper pas, Modric continua sent un jugador molt valorat a nivell mundial. La seva experiència, visió de joc i lideratge són qualitats que qualsevol equip voldria tenir.

L'AC Milan segueix a l'aguait de Modric

El fet que l'AC Milan hagi mostrat interès pel seu fitxatge mostra la importància que té Luka Modric per als grans clubs europeus. En aquest sentit, el club italià buscaria aprofitar la seva experiència en competicions internacionals.

Avui dia, el futur de Luka Modric està més obert que mai, però amb l'AC Milan en la pole position. Mentrestant, Modric es centrarà en el Mundial de Clubs amb l'objectiu d'aportar la seva màgia una vegada més a l'equip i conquerir el seu últim títol amb el Real Madrid.

El futur de Luka Modric es decidirà després del Mundial, i les opcions sobre la taula continuen sent moltes. Veurem què passa un cop acabi aquest torneig.