Gir de 180º, Xabi Alonso esclata d'alegria: 'Ningú esperava el que ha passat amb...'

Xabi Alonso ja ha donat inici a la seva etapa al capdavant del Real Madrid. Tot i comptar només amb alguns futbolistes disponibles com Raúl Asencio, Alaba, Militao i Carvajal, el tècnic ha començat a estructurar les idees per a la nova temporada.

Des de la seva arribada, el tolosarra ha mostrat claredat en el seu enfocament: enfortir la plantilla amb fitxatges que encaixin perfectament en el seu estil de joc. Xabi Alonso va demanar a Florentino Pérez incorporacions clau, com Dean Huijsen i Alexander-Arnold, jugadors capaços de donar la sortida de pilota des del darrere.

A més, ha sol·licitat l’arribada d’Álvaro Carreras per aportar profunditat i flexibilitat al lateral. Tanmateix, la gran sorpresa de les últimes hores ha estat el que ha passat amb Zubimendi.

Zubimendi torna a l’òrbita blanca gràcies a Xabi Alonso

Fins ara es pensava que Zubimendi ja tenia un acord tancat amb l’Arsenal. Tanmateix, segons ha confirmat José Félix Díaz, el migcampista de la Real Sociedad continua sent una opció oberta per al Real Madrid.

El periodista esportiu ha revelat que, tot i els rumors, Martin Zubimendi no ha segellat el seu futur amb l’Arsenal i ha rebut una trucada que podria canviar la seva decisió. Aquest gir ha sorprès tothom, ja que en cap moment s’havia contemplat la possibilitat que Zubimendi pogués unir-se al conjunt blanc.

Segons José Félix Díaz, el Real Madrid ha estat en contacte amb Zubimendi i, tot i que l’acord amb l’Arsenal sembla complicat, el jugador continua avaluant les seves opcions.

La principal preocupació de Zubimendi és trobar el millor entorn per continuar desenvolupant-se, per això l’equip de Xabi Alonso es presenta com una opció molt interessant. Tanmateix, el migcampista encara no ha pres una decisió definitiva, ja que vol prendre un temps per reflexionar.

Xabi Alonso aposta pel talent basc

Si el Real Madrid aconsegueix tancar el tracte amb Zubimendi, seria un reforç clau per a la medul·lar blanca. El jugador aportaria les característiques que Xabi Alonso busca: un pivot defensiu que també pugui generar joc, molt semblant al que feia Kroos, tot i que amb un perfil més defensiu.

Aquest moviment dependrà de les pròximes setmanes, però el cert és que Zubimendi continua sent una prioritat per al Real Madrid. El fitxatge del jugador de la Real Sociedad podria canviar el rumb del centre del camp blanc i oferir a Xabi Alonso una peça fonamental per al futur.