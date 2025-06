És el millor, Ferran Torres no pot evitar el seu fitxatge: haurà de tornar a la banqueta

Ferran Torres ha viscut una temporada destacada al FC Barcelona. L'atacant valencià ha demostrat ser el suplent ideal a l'atac per a Hansi Flick

Amb 19 gols i 7 assistències en 45 partits, Ferran ha estat determinant, mostrant la seva versatilitat i qualitat. La seva contribució ha estat clau en molts moments, destacant quan més se l'ha necessitat.

Tot i aquests bons números, el futur de Ferran Torres al Barça no està completament assegurat. El club sap que Lewandowski necessita un substitut de garanties per als pròxims anys.

Encara que Ferran ha rendit bé, no és considerat el relleu ideal per al polonès en el futur. La directiva del Barça té clar que, en la recerca d'un nou '9', han de reforçar aquesta posició amb un jugador de primer nivell.

El Barça vol Julián Álvarez

En aquest context, el nom de Julián Álvarez ha guanyat força a les oficines del club català. El davanter argentí, que va deixar el Manchester City per unir-se a l'Atlético de Madrid, s'ha convertit en una opció molt interessant.

Álvarez es caracteritza per la seva versatilitat, capacitat d'associació i mentalitat competitiva. Aquestes qualitats l'han convertit en un candidat ideal per al futur del Barça.

Tanmateix, el fitxatge d'Álvarez no serà senzill, ja que l'Atlético de Madrid no el deixarà escapar fàcilment.

L'Atlético de Madrid no vol vendre Julián Álvarez

L'Atlético de Madrid va pagar al voltant de 75 milions d'euros més 20 milions en variables per Álvarez la temporada passada, una inversió que no estaran disposats a perdre tan fàcilment.

Tot i que el jugador no ha aconseguit trobar una regularitat absoluta a l'Atlético, el seu valor continua sent alt i el club matalasser no té intenció de deixar-lo marxar.

El Barça vol negociar el preu de Julián Álvarez

L'interès del Barça en Álvarez és clar, però el preu que exigeix l'Atlético podria ser un obstacle.

Tot i així, el mateix jugador ha demostrat tenir ambició i podria veure's temptat per un canvi d'aires per unir-se a un projecte de més calibre, com el del FC Barcelona.

Amb la necessitat de trobar un recanvi de qualitat per a Lewandowski i la competència que haurà d'afrontar a l'atac, el Barça sap que aquest serà un estiu de decisions importants.

Ferran Torres i altres jugadors podrien ser part de les negociacions per aconseguir el davanter argentí. Per tant, el futur del Barça en atac està lligat a aquest fitxatge, i la competència amb l'Atlético de Madrid s'intensifica.