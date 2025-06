Ni Barça ni Bayern, se'n va a l'Aràbia Saudita: Raphinha aconsegueix el seu desig

El Barça ha ratllat a un gran nivell aquesta temporada, el conjunt de Hansi Flick ha rendit en totes les seves línies, especialment en la parcel·la ofensiva. Raphinha ha estat un dels protagonistes més destacats de l'equip i de la temporada, els seus registres ho diuen tot. Ha estat indiscutible per a Hansi Flick i un dels més utilitzats al llarg del curs, disputant més de 4600 minuts

Raphinha ha participat en 57 partits, anotant 34 gols i repartint 25 assistències, xifres a l'abast de ben pocs. De tenir un peu fora l'estiu passat a consagrar-se com una de les estrelles futbolístiques mundials del moment. El seu excel·lent rendiment l'ha portat a entrar en el debat de la Pilota d'Or

Raphinha s'ha guanyat a pols la continuïtat en aquest Barça de Flick, el Barça va oficialitzar la seva continuïtat fins al 2028, assegurant-se una de les peces més determinants de la seva plantilla. Tanmateix, la direcció esportiva segueix amb l'objectiu de reforçar la zona atacant de l'equip amb un extrem que pugui dosificar el brasiler. L'estiu passat, l'objectiu va ser Nico Williams i ara Deco es decanta pel colombià Luis Díaz, encara que s'han valorat altres alternatives com Kingsley Coman del Bayern de Munic

Un nou extrem, petició de Hansi Flick

El tècnic alemany està molt satisfet amb el rendiment de les bandes ofensives de l'equip i vol que tot segueixi igual la pròxima temporada. Flick sap que Raphinha i Yamal no tenen substituts de garanties en cas de lesió. En conseqüència, ha demanat al club un esforç per fitxar un atacant de qualitat que pugui dosificar tots dos

És evident que l'economia del Barça marcarà de manera manifesta el fitxatge que acabi aterrant al Camp Nou. Encara que Luis Díaz sigui el gran objectiu, el cost elevat de l'operació la converteix en gairebé impossible a dia d'avui. El Liverpool sol·licita 85M per la seva sortida, mentre que el Barça només arriba a oferir 60M

Alternatives en la posició d'extrem

Degut al gran cost de l'operació del colombià Luis Díaz o el mateix Rafael Leao de l'AC Milan, Deco i Flick han valorat altres alternatives. Kingsley Coman, estrella del Bayern de Munic, ha entrat a l'agenda del Barça. L'atacant francès ha demanat sortir del Bayern, ja va coincidir amb Flick en el passat i tot semblava indicar que es podia apropar al Barça

Tanmateix, per sorpresa de tothom i alegria particular de Raphinha, Coman no vindrà al Barça. El davanter francès té una oferta d'Aràbia Saudita d'un dels quatre equips més importants del país. En conseqüència, Raphinha continua sent l'única opció vàlida per a l'extrem esquerre de l'equip