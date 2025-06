Anunci oficial del Barça, només falta signar, Ansu Fati ja té nou equip: 'Se'n va'

En una temporada plena d'alegries a tots els nivells, la gran decepció al Barça té nom propi: Ansu Fati. La gran promesa de La Masia ha tingut un protagonisme testimonial amb Hansi Flick, que no ha arribat a confiar en el jugador del planter. El '10' va arribar a ser comparat amb Messi després del seu debut a l'elit amb 16 anys, però aquesta temporada no ha convençut

Ni Flick, ni Deco ni Joan Laporta creuen que Ansu Fati pugui arribar a recuperar el seu millor nivell ofert. El davanter sortirà novament cedit a la recerca de noves oportunitats per poder recuperar la seva confiança com a jugador. Després de diverses cessions infructuoses, Ansu Fati s'acomiadarà del Camp Nou en els pròxims dies

Ansu ha rebut diverses i diferents ofertes per marxar del Barça, en va rebutjar diverses de la Lliga com la del Sevilla i va fer el mateix amb la proposta del Porto. L'Sporting de Lisboa també va mostrar el seu interès, però Ansu, una vegada més, va deixar clar que no volia marxar a Portugal. Ansu ha lluitat per capgirar la situació al Barça, però els pocs minuts de què ha disposat l'han acabat condemnant

Ofertes d'Orient Mitjà

El de La Masia també va rebre ofertes de països com l'Aràbia Saudita o Qatar, però la resposta va ser sempre la mateixa: les va acabar rebutjant. Ansu s'estava quedant sense opcions, però finalment ha rebut una trucada que feia temps que esperava. El Mònaco vol apostar per la seva recuperació i està negociant el seu fitxatge amb el Barça

El futbolista ha donat el seu OK per sortir cedit a la Ligue 1 francesa, Barça i Mònaco ja han quadrat les xifres de la cessió: la quantitat que assumeix del seu salari i una opció de compra propera als 20M. Ara només faltaria acordar la quantitat a establir per la recompra. Per ara, no sembla haver-hi acord en aquest punt i les negociacions podrien allargar-se uns dies més

El Mònaco, destí per a Ansu Fati

L'opció del Mònaco va ser l'escollida per Ansu un cop ho va parlar amb el seu representant Jorge Mendes. El Barça hauria preferit un traspàs definitiu, però finalment dona per bona la cessió amb una opció de recompra. El Barça sempre és partidari de reservar-se una opció dels seus jugadors en cas que acabin triomfant o exhibeixin un gran nivell

El Mònaco, per la seva banda, no és partidari d'aquesta opció, però sembla que no es trigarà a concretar un acord en aquest darrer punt. La sortida d'Ansu és primordial per alliberar massa salarial, tenint en compte que el jugador té un dels salaris més elevats. Si Ansu acaba convencent, el Mònaco pagarà traspàs i, si torna a fracassar, tornarà al Camp Nou amb només un any de contracte en vigor