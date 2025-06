Manu Carreño filtra l’onze ideal de Xabi Alonso: “Courtois, Huijsen...”

Xabi Alonso ha començat la seva etapa com a entrenador del Real Madrid amb la intenció de renovar l'estil de joc de l'equip merengue. Durant els seus primers entrenaments va quedar clar que la seva aposta per la possessió de la pilota i la pressió alta seran els conceptes que marcaran la seva etapa a la banqueta. Xabi vol fer canvis i Manu Carreño, periodista de la cadena SER, va filtrar el que podria ser l''onze' titular ideal del tolosarra per a l'inici de LaLiga.

Tot i que al Leverkusen jugava amb cinc defenses, al Madrid el seu esquema escollit serà un 4-4-2, buscant equilibri entre defensa i atac. Xabi Alonso ha optat per una barreja de joventut i experiència, amb jugadors com Huijsen, Tchouaméni i Bellingham sent claus en el sistema. Aquest plantejament reflecteix la seva visió tàctica per al futur del club.

L''onze' ideal de Xabi Alonso

Segons la filtració de Manu Carreño, el plantejament que Xabi Alonso té al cap inclouria Courtois com a porter, amb una defensa composta per Huijsen, Rüdiger, Álvaro Carreras i Alexander-Arnold. Al mig del camp, Tchouaméni, Valverde, Bellingham i Mastantuono tindrien la responsabilitat de controlar el joc.

La davantera estaria liderada per Vinícius Júnior i Kylian Mbappé, dos jugadors clau que aportaran velocitat i desequilibri a l'atac del Real Madrid. Una sèrie de decisions i canvis que deixen fora, per exemple, Rodrygo o Raúl Asencio.

Mastantuono, la gran aposta de Xabi Alonso

Un dels noms que més destaca és el de Franco Mastantuono, migcampista argentí que arribarà a l'agost de River Plate. Encara que encara no ha debutat oficialment amb el Real Madrid, s'espera que s'uneixi a l'equip blanc després del Mundial de Clubs.

Xabi Alonso confia en el talent de Mastantuono, qui és conegut per la seva intel·ligència tàctica i visió de joc. Tot i que la seva joventut li dona inexperiència, Xabi veu en ell un futur prometedor i una opció important per al mig del camp del club.

L'impacte de Xabi Alonso al Real Madrid

Xabi Alonso ha demostrat ser un entrenador amb una visió clara. El seu pas pel Bayer Leverkusen li va permetre desenvolupar un estil de joc basat en la possessió i la pressió alta, quelcom que ara vol implementar al Real Madrid.

Amb jugadors com Tchouaméni, Bellingham i Vinícius, Xabi té l'oportunitat de portar l'equip a un nou nivell competitiu. La barreja de jugadors joves amb talent i veterans experimentats com Courtois i Rüdiger ofereix al Madrid una plantilla equilibrada per a aquesta temporada.