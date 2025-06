Messi al·lucina amb el proper fitxatge del Barça: el que ha fet és de jugador TOP

Lionel Messi, encara que lluny físicament de la Ciutat Comtal, continua sent una figura central en l'imaginari col·lectiu del Barça. El seu llegat com a màxim golejador històric i líder indiscutible del club català el manté proper al dia a dia de l'equip. Des del seu exili a la MLS, Messi continua seguint de prop els moviments de l'equip dels seus amors, incloent-hi fitxatges i possibles sortides.

Actualment, el FC Barcelona busca reforçar el seu atac, especialment a la posició d'extrem esquerre que pugui donar descans a Lamine Yamal i Raphinha. Encara que Messi encaixaria perfectament en aquest perfil, el seu temps al Camp Nou ja va acabar i no es repetirà. Tanmateix, hi ha un altre nom que ha captat l'atenció tant de Messi com de la direcció esportiva del Barça.

Luis Díaz, el candidat ideal, sorprèn Messi

Luis Díaz, davanter colombià del Liverpool, ha estat identificat per Deco com una de les prioritats per reforçar l'atac del Barça. El director esportiu culer ha estat en contacte amb el club anglès per explorar la possibilitat del seu fitxatge. Tot i que el Liverpool no posarà gens fàcil la seva sortida, Luis Díaz ha expressat el seu interès a unir-se al club català, cosa que podria facilitar les negociacions.

El colombià ha destacat a la Premier League amb la seva velocitat, regat i capacitat de definició. El seu estil de joc s'adapta perfectament a l'esquema del Barça, que busca extrems ràpids i habilidosos. Tanmateix, el que sembla haver decantat la balança al seu favor va ser la seva actuació davant l'Argentina: va marcar un autèntic golàs que va sorprendre el mateix Messi.

Messi aprova el fitxatge de Luis Díaz per al FC Barcelona

La recent actuació de Luis Díaz en el partit entre l'Argentina i Colòmbia per les eliminatòries del Mundial 2026 ha impressionat molts, inclòs Messi. El colombià va marcar un autèntic golàs que va sorprendre la defensa argentina i el mateix Emiliano Martínez. Aquest gol ha estat destacat per la seva qualitat i ha reafirmat el potencial de Luis Díaz com a jugador de classe mundial.

Messi, que va ser present al partit, no va poder evitar admirar la jugada del seu rival. Encara que no van interactuar directament al camp, el capità argentí va reconèixer la qualitat del gol i l'habilitat de Luis Díaz. Aquest reconeixement de Messi podria influir positivament en la decisió del Barça de fitxar el colombià, que s'ha situat com a gran favorit per davant de noms com Nico Williams.