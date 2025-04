Ni Alejandro Balde ni Gerard Martín, la perla de La Masia demana tornar per ser titular

Alejandro Balde s'ha consolidat com el lateral esquerre titular i indiscutible per a Hansi Flick. El jove espanyol ha experimentat una millora significativa en el seu rendiment durant els últims mesos.

Encara que sota la direcció de Xavi Hernández Balde va deixar seriosos dubtes i va acabar sent suplent de Joao Cancelo, ara està demostrant que pot ser un dels millors del món.

Aquesta temporada, Alejandro Balde porta vuit assistències en 40 partits disputats fins ara, cosa que evidencia que és una peça clau en l'equip.

D'altra banda, Gerard Martín, qui acaba de renovar fins al 2028, també ha estat part important de la rotació de Hansi Flick.

Sempre que se li ha donat l'oportunitat, ha complert amb escreix. No obstant això, el seu rendiment continua estant molt per sota del nivell que pot oferir Alejandro Balde. Tot i estar assentat a la plantilla, no sembla competir en igualtat de condicions amb el nivell del jove espanyol.

La cantera del Barça i l'opció d'Alejandro Grimaldo

La cantera del FC Barcelona, coneguda com 'La Masia', sempre ha destacat per treure grans futbolistes que arriben a l'elit del futbol mundial.

Encara que no tots tenen oportunitats en el primer equip, la majoria aconsegueix construir una carrera exitosa en altres clubs. Un exemple clar d'això és Alejandro Grimaldo, el carriler del Bayer Leverkusen.

Després del seu pas per la cantera del FC Barcelona, ha estat capaç de brillar durant diverses temporades al Benfica portuguès i ara ho fa amb el Bayer Leverkusen.

Alejandro Grimaldo, amb la seva gran qualitat tècnica i experiència, ha estat una de les figures més destacades en la seva posició a la Bundesliga.

En els seus últims anys, ha mostrat un rendiment gairebé excel·lent, sent un dels millors laterals en el seu rol. Malgrat el seu èxit a Alemanya, Alejandro Grimaldo ha deixat clar en diverses ocasions que el seu únic desig és tornar al Barça.

Les declaracions d'Alejandro Grimaldo sobre el seu desig de tornar

Fa alguns dies, Alejandro Grimaldo va declarar públicament el seu amor pel Barça, el club on es va formar. "He crescut a 'La Masia', és el club en el qual he crescut com a jugador i com a persona, en el qual somiava jugar des de nen", va confessar el lateral.

El seu somni de tornar al Barça continua sent el mateix que tenia quan era nen i no ha canviat al llarg dels anys.

La possible tornada d'Alejandro Grimaldo al Barça

El retorn d'Alejandro Grimaldo al FC Barcelona podria ser una opció viable, especialment si el club decideix reforçar el lateral esquerre per donar competència a Alejandro Balde.

Això implicaria la sortida de Gerard Martín, qui no ha aconseguit el nivell necessari per ser titular indiscutible. Si el Barça decideix repescar Alejandro Grimaldo, podria augmentar la competència en aquesta posició, però també li donaria a l'equip una opció de qualitat per al futur.

La decisió final dependrà de com el Barça valori l'equilibri entre l'experiència d'Alejandro Grimaldo i la projecció d'Alejandro Balde.