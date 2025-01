¡Motín en el Barça! 6 dispuestos a no jugar con la Selección Española: el motivo

El tema Dani Olmo está conllevando una gran tensión y todavía no se saben las consecuencias reales que puede llegar a provocar. La no inscripción de los jugadores Olmo y Pau Víctor por parte de la Liga, al considerar que el Barça no cumplía las condiciones necesarias, propició un enfrentamiento entre ambas partes. Finalmente, la justicia ordinaria ha acabado dando la razón a los argumentos presentados por el FC Barcelona.

Recordemos que el 1 de enero, Dani Olmo y Pau Víctor desaparecían de la plantilla del Barça en la página de LaLiga, por lo que oficialmente no podían seguir jugando. Aunque el Barça había filtrado que había enviado toda la documentación necesaria a LaLiga y RFEF para llegar a la regla del 1:1, ambos organismos rechazaron la inscripción. Finalmente, el Barça solicitó ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) la cautelarísima, que le fue concedida de forma provisional dado que el proceso puede durar varios meses.

Esta medida tiene carácter provisional hasta que se resuelva el recurso presentado por el Barça, suspendiendo la cancelación de las licencias deportivas de ambos jugadores. El enfrentamiento en el fútbol nacional está servido al entender algunos clubs que las normas no se aplican a todos de la misma manera. Algunos clubs, como Sevilla o Atlético de Madrid, ya han hecho público su desacuerdo y el caso alimenta un enfrentamiento institucional en el futbol nacional.

Los jugadores del Barça amenazaron de no acudir a la Selección Española

Gavi, Pedri, Pau Cubarsí, Lamine Yamal, Casadó y Fermín López amenazaron de no acudir a la Selección si Dani Olmo no era inscrito. Los internacionales citados del Barça se habían conjurado en no asistir a la próxima convocatoria de Luis de la Fuente. Hasta que el CSD otorgó la cautelarísima, estaban determinados a no presentarse a la llamada la Selección Española.

La realidad dice que no es obligatorio jugar con la Selección, aunque sí lo es acudir a su llamada. El art 23.2 de la Ley del Deporte estipula que es un deber de los deportistas acudir a las convocatorias de las selecciones deportivas. Se estipula además de infracción muy grave las ausencias no justificadas, pudiéndose imponer multas económicas y suspensión de las licencias federativas.

Medida de presión por parte de los compañeros de Dani Olmo

Todos iban a salir en defensa de Dani Olmo y no iban a ir a la Selección Española. La versión oficial iba a ir encaminada a excusar la ausencia de estos futbolistas por ligeras molestias o golpes sufridos. La cautelarísima del CSD ha evitado una situación límite en el fútbol local.

El Barça recibía ayer, una hora antes de la semifinal de la Supercopa, la respuesta favorable del CSD con las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor. La euforia era total y Joan Laporta, entre gritos, celebró la resolución. De momento el tema queda solucionado de forma circunstancial hasta que no se resuelva de forma definitiva.