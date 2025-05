Confirmat, Xabi Alonso li donarà el '10' de Modric si fitxa pel Madrid: 'És la seva f...'

Xabi Alonso, actual entrenador del Bayer Leverkusen, ha proposat una alternativa ambiciosa al Real Madrid per al dorsal '10' que Modric deixarà vacant. En lloc d'assignar-lo a Rodrygo, com s'havia especulat, Xabi Alonso suggereix una opció molt més segura i amb més potencial.

El tècnic basc busca rejovenir i enfortir el centre del camp del Real Madrid amb un fitxatge que aporti dinamisme i qualitat. Xabi Alonso considera que Zubimendi, encara que talentós, no encaixa en la seva visió per a l'equip. Per això, ha proposat una alternativa per reforçar la medul·lar del Madrid que podria oferir més beneficis a llarg termini.

La sortida de Modric i el futur del '10'

Luka Modric, després d'anys d'èxits amb el Real Madrid, està cada cop més a prop de deixar el club de la seva vida. La seva sortida deixa un buit al vestidor i al camp, especialment pel que fa al dorsal '10'. La proposta de Xabi Alonso busca no només cobrir aquest buit, sinó també elevar el nivell de l'equip amb una incorporació estratègica.

En aquest sentit, Xabi Alonso ha assenyalat Florian Wirtz com el successor perfecte per a Modric. Comparteixen característiques tècniques i tàctiques, i seria un genial hereu per al '10' del Real Madrid.

La postura del Real Madrid davant la proposta

El Real Madrid, sota la direcció de Florentino Pérez, està avaluant la proposta de Xabi Alonso. Si bé és cert que el fitxatge de Florian Wirtz no serà fàcil, el club valora la visió del tècnic i el seu coneixement del futbol modern. La decisió final dependrà de diversos factors, incloent el perfil del jugador proposat i el seu encaix en el projecte esportiu del club.

L'arribada de Florian Wirtz podria tenir un impacte significatiu al vestidor del Real Madrid. Els jugadors actuals hauran d'adaptar-se a un estil de joc renovat, i la competència pel lloc de titular s'incrementarà. No obstant això, aquesta competència també pot ser beneficiosa, ja que eleva el nivell general de l'equip.

Els aficionats del Real Madrid han mostrat opinions dividides sobre la proposta de Xabi Alonso. Alguns confien en la visió del tolosarra i esperen que la nova incorporació sigui exitosa, mentre que altres expressen dubtes. El temps dirà si aquesta decisió serà encertada.