El FC Barcelona travessa un gran moment a nivell esportiu. L'equip de Hansi Flick ha trobat l'estabilitat que buscava, basant el seu joc en la verticalitat i la rapidesa de les transicions.

Aquest nou FC Barcelona està enlluernant amb el seu futbol i, encara que la confiança en els jugadors és alta, la direcció esportiva no vol confiar-se.

Joan Laporta i Deco continuen treballant en la planificació a llarg termini, centrats a reforçar la plantilla. Una de les prioritats actuals del Barça és incorporar un extrem esquerre que pugui acompanyar Raphinha i donar-li descans en aquest atapeït calendari.

Les opcions principals a la llista de Deco són Rafael Leao del AC Milan Leroy Sané del Bayern de Munic i Andreas Schjelderup del Benfica. En aquest sentit, Nico Williams hauria quedat descartat després del desaire que Joan Laporta va patir l'estiu passat.

No obstant això, les últimes dades emeses per la Champions League han revelat que Johan Bakayoko, jugador del PSV Eindhoven, podria ser una opció més interessant que les anteriors.

Johan Bakayoko, el millor regatejador de la Champions League

L'ariet belga ha cridat l'atenció de Deco per la seva destacada actuació a la Champions League. Segons les dades oficials, l'extrem de 20 anys és el millor regatejador de la competició, per davant de Lamine Yamal.

Aquesta temporada ha demostrat la seva capacitat per desbordar defenses, aconseguint un total de 43 regats exitosos, més que qualsevol altre jugador en la competició europea. La seva habilitat per superar els rivals és una qualitat que no ha passat desapercebuda per al FC Barcelona.

A més, Johan Bakayoko ha tingut una temporada notable, amb vuit gols i tres assistències en 25 partits oficials fins a la data.

Aquestes xifres no només ressalten la seva capacitat golejadora, sinó també la seva contribució al joc col·lectiu del PSV. Aquesta estadística l'ha col·locat com un dels jugadors joves més prometedors del futbol europeu.

Un fitxatge assequible per al FC Barcelona

El contracte de Johan Bakayoko amb el PSV acaba el 2026, cosa que fa que el seu fitxatge sigui viable per al FC Barcelona.

Encara que no sigui tan conegut, el rendiment del jugador ha estat excel·lent i podria oferir una alternativa interessant per al FC Barcelona, tant en termes de qualitat com de cost.

Amb el mercat d'hivern obert, Deco i la direcció esportiva continuen valorant si Bakayoko podria ser una opció per donar més profunditat a l'atac del FC Barcelona.

Això, tenint en compte el calendari tan exigent que queda per davant i la necessitat que té Hansi Flick de mantenir Raphinha fresc.

Decisions clau per al futur del Barça

El Barça continua reforçant les seves peces per mantenir el nivell competitiu en totes les competicions. Amb opcions com Bakayoko, el club podria trobar una alternativa més econòmica i estratègica per enfortir l'equip, cosa que permetrà a Deco continuar apostant per la joventut i el talent.