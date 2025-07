És millor que Gonzalo García i Rodrygo, el '9' ideal ja té preu: 80 milions

Un dels problemes actuals al Real Madrid és que continua trobant a faltar un autèntic '9' de l'àrea. Després de la sortida de Joselu, ningú ha estat capaç d'assumir aquest rol. La temporada passada, Mbappé va ser la referència ofensiva de l'equip anotant una gran xifra de gols però demostrant que les seves característiques són diferents del que necessita l'equip blanc.

Davant rivals molt tancats, la presència d'un killer de l'àrea de tota la vida, un '9' pur, pot solucionar un gran nombre de problemes. Gràcies al torneig del Mundial de Clubs de la FIFA, hem descobert que Gonzalo García pot ocupar perfectament aquest rol. Rodrygo també podria actuar en aquesta posició però en les últimes hores ha sorgit una alternativa més interessant.

Parlem del davanter Nick Woltemade, davanter centre de l'Stuttgart que s'ha convertit en l'autèntica sensació de l'estiu. És un ariet de gairebé dos metres d'alçada que es mou com un peix a l'aigua dins l'àrea rival. El Bayern de Munic va darrere seu però el Real Madrid fins i tot el necessita més i Florentino està valorant fer una oferta pel seu fitxatge.

Una operació complicada

Nick Woltemade està sent un dels noms propis de les últimes setmanes al mercat de fitxatges. La seva gran temporada a l'Stuttgart no ha passat desapercebuda per als principals equips europeus, inclòs el Real Madrid. Tanmateix, l'equip alemany sembla no estar per la feina de vendre la seva màxima estrella i jugador franquícia.

A Stuttgart intentaran retenir el davanter perquè són conscients que el seu valor pot continuar augmentant si segueix amb la seva progressió actual. Curiosament, el davanter alemany no té clàusula de rescissió i el conjunt blanc sap que tot passa per negociar amb l'Stuttgart. Aquest fet dificulta enormement l'operació, l'Stuttgart té la paella pel mànec.

L'Stuttgart posa preu al seu ariet

Nick Woltemade lidera la batalla pel fitxatge més cobejat de l'estiu, on el principal interessat és el Bayern de Munic. El jove davanter s'ha convertit en una de les figures més destacades del campionat europeu sub21. Les seves impressionants actuacions han portat Alemanya a jugar la final contra Anglaterra, que va perdre contra els britànics a la pròrroga.

Woltemade ha liderat la taula de golejadors del torneig, despertant l'interès de grans conjunts que volen reforçar la seva parcel·la ofensiva. L'Stuttgart es manté ferm i no cedeix a la pressió d'alguns equips, mantenint el preu del jugador en 80 milions. Woltemade es caracteritza per una tècnica refinada i una notable habilitat amb la pilota als peus.

El seu talent per al control i la seva mobilitat el converteixen en peça fonamental per a l'atac de l'Stuttgart. No cal oblidar la seva gran potència física: els seus gairebé 2 metres fan que controli a la perfecció el joc aeri. Woltemade té contracte en vigor fins al 2028 i el seu futur és incert a causa del gran interès que desperta entre els grans.