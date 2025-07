Després de caure estrepitosament a les semifinals del Mundial de Clubs, Xabi Alonso s'ha posat en contacte amb Florentino Pérez per començar a treballar en nous fitxatges per a aquest proper curs. Xabi Alonso està content amb la seva plantilla, però l'entrenador del Real Madrid assegura que, per poder optar a tot, necessita reforçar el seu mig del camp amb talent creatiu i ofensiu. La baixa de Modric serà molt dura, motiu pel qual Xabi Alonso ha demanat fitxatges, però el seu gran objectiu s'ha decantat pel rival nº1 del club blanc

A Madrid es viuen dies complicats, sobretot perquè la feina de les grans estrelles està sent deficient. Xabi Alonso ha demanat fitxatges, però la sorpresa ja és màxima i total al Real Madrid: el seu objectiu se'n va al rival nº1. Xabi Alonso està molt preocupat: veu com el mig del camp del seu Real Madrid està molt tocat i no dona senyals de poder aixecar-se de cara a l'inici de curs

Molts madridistes parlen d'actitud, però la veritat és que el problema actual del Real Madrid és única i exclusivament de futbol. La plantilla no està unida, el grup no pressiona i el 'feeling' no és gens bo a menys d'un mes per a l'inici del campionat nacional de Lliga. Xabi Alonso pretenia canviar la dinàmica tancant un fitxatge molt necessari, però l'entrenador tolosà ja sap que aquest fitxatge serà totalment impossible: se'n va al rival nº1 del Real Madrid

Sorpresa màxima: el fitxatge que necessita Xabi Alonso se'n va al rival nº1 del Madrid

Les sorpreses continuen arribant a la capital d'Espanya, però aquesta vegada seran negatives per al Real Madrid de Xabi Alonso. El que havia de ser un somni, de moment està sent un malson i no sembla que hagi de canviar gaire en aquest mercat de fitxatges estival. De fet, segons han informat diversos mitjans contrastats a Espanya, el Real Madrid li ha comunicat a Xabi Alonso que no hi haurà més fitxatges aquest estiu: el drama és total

Xabi Alonso està content amb l'arribada d'Huijsen i de Carreras, però esperava comptar amb un nou migcampista amb capacitat per anar a l'atac. Xabi Alonso esperava que Florentino Pérez s'enrotllés, però finalment no ha estat així i, per tant, l'entrenador blanc es queda sense el seu gran desig per a aquest mateix estiu. El curiós és que la sorpresa és màxima al Barça: Xabi Alonso no el tindrà, el fitxatge se'l queda el rival nº1 del Real Madrid a LaLiga espanyola

Xabi Alonso es queda sense fitxatge, el seu somni el rebutja i se'n va al màxim rival del Madrid

La rivalitat a Espanya està servida i encara s'accentuarà amb l'últim 'sorpresón' que s'ha endut el Real Madrid. Xabi Alonso volia comptar amb un jugador que ha acabat fitxant pel Barça, cosa que ha deixat molt tocat l'entrenador de la casa blanca que lidera Florentino Pérez. Xabi Alonso ha demanat a crits fitxatges després del Mundial de Clubs, però Florentino no vol gastar més i, per tant, el Barça s'ha posat les piles

Xabi Alonso el volia, però Roony Bardghji, futbolista nascut a Kuwait de 19 anys, ha acabat apostant pel Barça, club que el fitxarà fins al juny de 2031. Roony Bardghji tindrà fitxa del filial, però ja és a Barcelona després de rebutjar la trucada de Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid

Roony Bardghji ha visitat la Ciutat Esportiva del Barça aquest mateix divendres i diumenge arrencarà la pretemporada amb el primer equip del Barça, liderat per l'alemany Hansi Flick