Gerard Romero anuncia a Jijantes el pròxim moviment del Barça: 'Pedri, Gavi i ara...'

Gerard Romero, periodista esportiu especialitzat en la informació del Barça i fundador de Jijantes, ha llançat una nova i esperada primícia. Amb més d'1 milió de seguidors entre els seus diferents comptes i perfils de xarxes socials, ha confirmat les renovacions de Pedri i Gavi, que seran oficials en els pròxims dies. Però a més, el periodista ha avançat el següent moviment al Barça: una novetat que causarà enrenou i que provocarà molts somriures.

Deco ja va avançar fa unes setmanes que l'objectiu de la direcció esportiva era anar tancant les renovacions dels jugadors importants de la plantilla. La setmana passada va renovar Ronald Araújo fins al 2031 després de mesos d'incertesa en què semblava estar més fora que dins. Posteriorment, el Barça anunciava la segona renovació en només 24 hores, aquesta vegada era Martín qui prorrogava el seu vincle fins al 2028.

Tancades aquestes dues renovacions, s'espera que aquesta setmana sigui el torn del canari Pedri i de l'andalús Gavi. Està previst que les signatures dels seus nous contractes es realitzin entre dijous i divendres, un cop s'hagi disputat el partit de Champions League contra l'Atlanta. Les renovacions de Pedri i Gavi són una prioritat del club tal com ha informat Gerard Romero, però no les úniques.

Pedri, Gavi i més: Gerard Romero ho explica

Pedri, recuperat de la seva gastroenteritis que va impedir la seva participació contra el València del passat diumenge, estarà disponible contra l'Atlanta. Després del xoc de Champions, el '8' del Barça segellarà la seva renovació que el vincularà amb el club català fins al juny 2030. La renovació del tinerfenc fa setmanes que ja està acordada i s'han anat tancant una sèrie de serrells que quedaven per finalitzar.

Gavi, igual que Pedri, signarà fins al juny 2030 i tindrà una clàusula de rescissió de mil milions d'euros, la mateixa que tenia anteriorment. Recordem que actualment el '6' té contracte fins al juny de 2026, així que el Barça ha fet bé en cobrir-se les espatlles. L'acord és total i l'afició ho celebra, ja que tot apunta que Iñigo Martínez se sumarà a la festa culé.

Però més enllà de Pedri i Gavi, Gerard Romero ha explicat a Jijantes que Iñigo Martínez serà el següent. El Barça i el defensa estan molt a prop d'arribar a un acord, el gran rendiment del central basc ha portat el Barça a no esperar. En el seu contracte, s'estipulava que si jugava un mínim de minuts es prorrogaria automàticament el seu vincle una temporada més i així serà.

La direcció esportiva no ha volgut esperar que es compleixin les condicions del contracte i compta amb Iñigo Martínez per a la pròxima temporada. El central que actualment està lesionat, ha jugat 27 partits, sent titular en 26 d'ells. El '5' del FC Barcelona s'ha convertit en un pilar en l'eix de la defensa juntament amb Pau Cubarsí i la seva renovació s'anunciarà abans que acabi el mercat d'hivern.