Fitxatge generacional, nou soci per a Huijsen al Bernabéu: Xabi Alonso ho aconsegueix

La temporada del Real Madrid ha estat marcada per grans dificultats defensives. Els blancs han patit molt més del que s'esperava en aquesta parcel·la del camp.

Les lesions i la falta de profunditat han deixat el Real Madrid molt vulnerable. Raúl Asencio i Antonio Rüdiger han estat els únics defensors amb continuïtat i rendiment acceptable, però la càrrega ha estat excessiva per a tots dos.

La necessitat de reforçar la defensa

Com era d'esperar, el Real Madrid haurà de reforçar la rereguarda aquest estiu. Xabi Alonso, que aviat prendrà les regnes de l'equip, no vol repetir els errors comesos per Carlo Ancelotti.

Per això, ha sol·licitat fitxatges per apuntalar la defensa i evitar que el Real Madrid torni a patir. El primer nom a la llista és Dean Huijsen, jove central espanyol que actualment milita al Bournemouth anglès.

Dean Huijsen, l'aposta per al futur

Huijsen, amb només 20 anys, està cridat a marcar una època en la defensa madridista. La seva qualitat, potència i bon maneig de la pilota el converteixen en un jugador ideal per als plans de Xabi Alonso.

El Real Madrid ja ha pressionat Florentino Pérez per tancar la incorporació de Huijsen per uns 50 milions d'euros. S'espera que el defensa arribi per ser titular en l'eix de la defensa blanca la pròxima temporada.

Joan Martínez, la gran sorpresa

Però la sorpresa en la defensa del Real Madrid per al pròxim any no només és Huijsen. Joan Martínez, un central de només 17 anys, formarà part del primer equip.

El jove jugador, que actualment es recupera d'una greu lesió de lligament creuat soferta l'estiu passat, té un futur prometedor.

El club confia que Martínez pugui estar llest per competir i, possiblement, convertir-se en titular al costat de Huijsen.

Un futur defensiu prometedor

El Real Madrid prepara així una autèntica revolució defensiva per a la pròxima campanya. La combinació de joventut i talent de Huijsen i Martínez podria ser la solució per als problemes defensius que han marcat la temporada actual.

Xabi Alonso tindrà a les seves mans un projecte fresc i ambiciós per reforçar la línia defensiva, una de les prioritats del club.

Amb aquests fitxatges i la confiança en els canterans, el Real Madrid buscarà tornar a ser sòlid al darrere i recuperar el domini perdut. L'estiu serà clau per donar forma a una defensa que permeti al club blanc competir al màxim nivell.