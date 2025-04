Confirmat, el nou soci de Jules Koundé ve de Madrid: fitxatge inesperat

L'afició del Barça ha estat testimoni d'una sèrie de canvis i ajustos tàctics que han impactat directament en l'estructura defensiva de l'equip. Un dels moviments més destacats ha estat la consagració de Jules Koundé en el rol de lateral dret sota la direcció de Hansi Flick. Aquest ajust ha resultat ser una estratègia efectiva, consolidant el francès com una peça clau en l'esquema del tècnic alemany.

Jules Koundé es consolida com a lateral dret

Des de la seva arribada al Barça, Jules Koundé ha demostrat versatilitat i adaptabilitat per a exercir com a lateral o central. A la banda, el seu rendiment ha estat notable, acumulant 3 gols i 8 assistències en el que va de temporada. A més, la seva resistència física i el seu compromís al camp es reflecteixen en els gairebé 4.000 minuts totals disputats, convertint-se en el jugador més utilitzat per Hansi Flick.

Malgrat la destacada actuació de Jules Koundé, el Barça està avaluant reforçar aquesta zona del camp per a la pròxima temporada. Héctor Fort, el suplent habitual, no ha aconseguit guanyar-se la confiança de Flick, la qual cosa ha provocat que Koundé hagi de jugar-ho pràcticament tot, elevant així el risc de lesió. Aquesta situació ha portat el club català a explorar opcions en el mercat de fitxatges, i el gran favorit és Andrei Ratiu.

Andrei Ratiu per ajudar a Jules Koundé

Andrei Ratiu ha emergit com un dels laterals més destacats de LaLiga. El seu rendiment està sent excepcional, registrant 2 gols i 3 assistències en 27 partits, i acumulant 2.269 minuts de joc. Aquestes estadístiques reflecteixen la seva contribució en tasques defensives i ofensives, ja que la seva velocitat i capacitat de desbordament li han valgut el reconeixement com la gran revelació de Primera Divisió.

El Barça ha mostrat un interès concret en incorporar a Andrei Ratiu, considerant la seva versatilitat i rendiment en el Rayo Vallecano. Segons informes, el club està preparant una oferta que rondaria els 20 milions, acostant-se a la clàusula de rescissió del jugador, fixada en 25 milions. No obstant això, s'especula que el Rayo Vallecano podria acceptar una xifra d'entre 12 i 15 milions d'euros, especialment si s'inclouen variables o jugadors en l'operació.

Encara queden diversos mesos per davant fins que obri el mercat de fitxatges, però el Barça no vol perdre el temps. Andrei Ratiu és l'objectiu n.º 1 per a enfortir la parcel·la defensiva, permetent així a Jules Koundé descansar quan sigui necessari. Flick ja ha donat el vistiplau a l'operació, així que només és qüestió de temps que Ratiu aterri al Camp Nou.