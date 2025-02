Míchel fa un gran favor al Barça: pluja de milions per aquest crack de La Masia

Míchel Sánchez va fer història amb el Girona la temporada passada i gràcies al seu bon any es va col·locar al capdamunt del futbol. Després de la temporada històrica, els de Montilivi van patir una neteja de conjunts grans, que es van endur la majoria dels seus millors homes. De fet, els reforços no han estat a l'altura dels que van marxar i Míchel ho ha notat.

Paral·lelament, el Barça ha anat de menys a més i està fent història sota les ordres de Hansi Flick, el nou entrenador. Des de la seva arribada, hi ha hagut diversos que han sortit beneficiats i altres perjudicats. Abans de la seva arribada, un dels cracks culers de La Masia va sortir per la falta d'oportunitats.

La situació del Barça i de Míchel

El Barça està rascant diners de tots els costats i sembla que els mètodes de Laporta estan donant els seus fruits. La situació econòmica del club ha millorat considerablement i els culers, a poc a poc, comencen a veure la llum al final del túnel. Per aconseguir-ho, el president ha hagut de tancar grans palanques, que han estat criticades per una part de l'afició.

Alhora, Míchel està intentant que el Girona continuï sent competitiu malgrat anar perdent futbolistes a poc a poc. Per aconseguir-ho, l'entrenador també ha de fitxar, per la qual cosa està estudiant les millors opcions de mercat. Una de les que més li agrada és Ferran Jutglà, el davanter centre del Bruges que es va formar a la pedrera.

Ferran Jutglà ha anotat 7 gols i ha repartit 3 assistències en el que va de temporada (38 partits). A més, està sent important a la Champions i ha aconseguit que el seu equip es classifiqui per a la següent fase. Això ha fet que diversos dels conjunts rellevants d'Europa s'hagin fixat en ell.

El que aportaria Ferran Jutglà al Barça

Ferran Jutglà va ser venut per 5 milions d'euros, però el Barça es va guardar un 10% de plusvàlua. Això vol dir que els culers rebrien el 10% de la quantitat per la qual es vengui menys 5 milions. És a dir, si l'espanyol es ven per 20 milions, el Barça rebria el 10% de 15 quilos.

Per tant, el Bruges recuperarà la inversió es vengui al preu que es vengui. Míchel està interessat a incorporar l'ariet al seu equip i és probable que hi hagi novetats durant els pròxims mesos.