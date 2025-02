Penedit, la perla de La Masia que va brillar abans que Gavi, explica la veritat: 'Em...'

La Masia s'ha guanyat el dret de ser considerada com el bressol dels grans talents del futbol internacional. Per les seves instal·lacions han passat alguns dels millors futbolistes de la història del Barça i del món en general. La Masia demostra la gran feina que es fa en les categories inferiors per potenciar aquestes perles en els seus anys de formació.

Una de les principals fortaleses del Barça és la gestió i organització en la captació i formació dels jugadors que tenen el potencial d'arribar al primer equip. En aquest sentit, la xarxa d'observadors del club cobra una importància decisiva per detectar l'irrupció d'una perla en territori nacional. Els mateixos entrenadors i observadors tenen una importància capital en els partits que es juguen tots els caps de setmana.

La Masia s'ha convertit en una fàbrica de grans jugadors per al primer equip on Leo Messi es converteix en el màxim exemple. En l'actual plantilla de Hansi Flick destaquen diversos jugadors com Pau Cubarsí, Marc Bernal, Marc Casadó, Gavi o Lamine Yamal entre d'altres. Precisament, l'andalús Gavi és un dels jugadors amb més qualitat i promeses sorgides de La Masia en els últims temps.

Gavi i el seu debut amb el Barça

Gavi va ser fitxat a la temporada 2015-2016 amb només 11 anys passant a les categories inferiors del Barça. Després de diversos anys de formació a La Masia, el sevillà va signar el seu primer contracte professional el 2020. Va passar a debutar amb el primer equip de la mà de Ronald Koeman contra el Getafe al Camp Nou a l'agost de 2021.

Al mateix temps, era convocat per Luis Enrique per disputar la Nations League davant Itàlia. Gavi es va convertir en el futbolista més jove en debutar amb la Selecció Nacional absoluta amb només 17 anys. Abans del debut de Gavi, havia debutat Ilaix Moriba que no va tenir la sort de l'andalús, recentment ha admès el seu error en abandonar el Barça.

Ilaix Moriba es sincera: Em vaig equivocar sortint del Barça

Ilaix Moriba mai oblidarà el seu debut amb el primer equip del Barça el 21 gener de 2021, el migcampista debutava en partit de Copa contra el Cornellà. Ho va fer tan bé que es va quedar, de la mà de Koeman va ser un habitual en les convocatòries del primer equip. Ho tenia tot per triomfar però la seva renovació es va truncar i des de llavors ha anat donant tombs.

Ilaix Moriba ha admès, per primera vegada, que possiblement va ser un error sortir del Barça però que es va veure sotmès a grans pressions. La seva sortida al Leipzig va estar marcada per motius econòmics, el fitxatge es va realitzar per 16M Euros. Ilaix no va tenir quatllar a Alemanya i ha anat encadenant cessions, actualment juga a les files del Celta de Vigo.