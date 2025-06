Zubimendi s'ha convertit en el nom propi de les darreres setmanes, ja que el pivot de la Real Sociedad, després d'una vida lligada al club, no descarta canviar d'aires. Després de la sortida d'Imanol, el seu gran valedor, el futur de Zubimendi apunta lluny de Zubieta. Entre els interessats hi ha els millors equips del món: Real Madrid, Barça, Bayern i Arsenal.

Xabi Alonso vol Zubimendi pel seu nou projecte al Bernabéu

Xabi Alonso ha arribat al Bernabéu per canviar la dinàmica de l'equip i considera que Zubimendi és una peça clau per aconseguir-ho. De fet, el seu interès és tal que sembla que ha despenjat el telèfon per trucar directament al jugador de la Real Sociedad. Zubimendi, que va coincidir amb Xabi Alonso al filial de la Real Sociedad, ha expressat en diverses ocasions la seva admiració per l'exjugador i l'actual tècnic del Real Madrid.

L'estil de joc de Zubimendi, similar al de Xabi Alonso en la seva època com a migcampista, encaixaria perfectament en l'esquema que el nou entrenador blanc pretén implementar. La seva capacitat per distribuir la pilota, la seva gran visió de joc i la seva intel·ligència tàctica el converteixen en un candidat ideal per reforçar el centre del camp del Real Madrid.

Hi ha sorpresa amb Zubimendi, gir radical: Xabi Alonso ja sap què passarà

Tanmateix, malgrat la conversa entre Xabi Alonso i Zubimendi, el futur del migcampista ja està decidit, així ho ha confirmat el reputat periodista italià Fabrizio Romano. Segons Romano, l'acord amb l'Arsenal és total, i el club anglès pagarà per sobre de la seva clàusula de rescissió per tancar l'acord. Zubimendi costarà 65 milions d'euros, cosa que deixa Xabi Alonso sense el seu gran desig.

L'Arsenal ha ofert una suma superior a la clàusula de 60 milions com a gest de bona voluntat cap a la Real Sociedad. El pagament es farà en tres terminis, però Zubimendi aterrarà aquest mateix estiu a l'Emirates. Una decisió que Xabi Alonso lamenta, ja que tenia plans molt interessants pel centre del camp del Madrid si el '4' de la Real acabava acceptant la proposta de Florentino Pérez.

La Real Sociedad, que ja va retenir el migcampista internacional la temporada anterior davant l'interès d'altres equips, havia promès facilitar la seva sortida si arribava una oferta adequada. Zubimendi ha acceptat el traspàs i només falta el reconeixement mèdic. La seva propera destinació, per molt que li pesi a Xabi Alonso, serà l'Arsenal.