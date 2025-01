Més clar, aigua! Sergi Roberto envia un missatge al descart de Flick: 'Va, vine'

Sergi Roberto ha estat, durant més d'una dècada, un dels emblemes del Barça. Criat i format a La Masia, el '20' va debutar amb la samarreta culé de la mà de Pep Guardiola en unes semifinals de Champions davant el Reial Madrid al Bernabéu. Un presagi del que seria la seva carrera esportiva al Camp Nou: un camí ple d'èxits i alegries difícilment oblidades, com el seu mític gol davant el PSG.

No obstant això, després de tota una vida al Barça, Sergi Roberto va haver de fer les maletes l'estiu passat i posar rumb a Itàlia. Flick li va comunicar que tindria pocs minuts de joc i, davant la proposta de Cesc Fàbregas, va decidir fitxar pel Como. L'equip italià, que acaba d'ascendir, està construint un projecte molt il·lusionant i no va dubtar a acceptar.

Ara, després de diversos mesos al Como, Sergi Roberto pot dir que la seva decisió va ser més que encertada. És imprescindible per a Cesc Fàbregas i es troba molt còmode en un esquema en el qual pot jugar al seu antull i en la seva posició natural. És per això que l'ex del Barça està intentant ajudar el seu nou club a seguir progressant, i vol convèncer el seu amic perquè es traslladi amb ell.

Sergi Roberto fa públic el seu major desig: "Va, vine"

Als seus 32 anys, Sergi Roberto viu un moment dolç al Como. Fins ara està sent titular indiscutible i només alguna molèstia física li ha impedit jugar tots els partits. Malgrat això, sempre que està disponible, Cesc decideix alinear-lo a la zona medul·lar perquè aporti la seva experiència i qualitat.

Ara bé, malgrat que el rendiment del Como, en línies generals, està sent bo, els italians continuen mirant al mercat de fitxatges per seguir millorant la seva plantilla. L'últim en arribar ha estat Assane Diao, del Betis, i ara podria fer-ho un crack del Barça que manté molt bona relació amb Sergi Roberto. De fet, l'ex capità del Barça no ha dubtat a demanar-li públicament que accepti l'oferta rebuda.

En concret, Sergi Roberto li ha dit a Eric García a través d'Instagram que vingui al Como: "Vaaaaa, vine", han estat les seves paraules. Ho ha fet després de l'exhibició del FC Barcelona davant el Benfica en Champions, que va aconseguir la victòria en els minuts finals. En aquell partit, Eric va anotar l'empat a quatre i va demostrar molta personalitat, cosa que ha provocat un gir de 180 graus en el seu futur.

Eric García respon a Sergi Roberto

Des de fa setmanes, Eric García està sent protagonista per la seva possible sortida del Barça. La continuïtat d'Araújo i la competència a la zona defensiva i al centre del camp fan que no pugui jugar tot el que li agradaria. És per això que el seu adeu estava cobrant molta força als despatxos del club català.

Davant aquest panorama, el Como de Cesc Fàbregas ha enviat una oferta formal de 8 milions al Barça per fitxar Eric García. Sergi Roberto, conscient de la proposta, ha intentat aportar el seu granet de sorra demanant-li directament a Eric que accepti. No obstant això, la seva situació ha donat un gir radical en les últimes hores i, llevat sorpresa majúscula, es quedarà al FC Barcelona.

Per tant, Sergi Roberto ha de començar a assumir que Eric García no anirà al Como. Vol seguir al Barça i Flick li ha promès més minuts després del que va succeir en Champions. Encara queden dies de mercat i tot pot passar, però ara mateix la situació està així.