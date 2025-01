Cesc Fàbregas demana un fitxatge del Barça i Joan Laporta respon: 'Anem a...'

Cesc Fàbregas és considerat un dels millors migcampistes de la història d'Espanya i ha passat per conjunts de primer nivell. L'exjugador del Barça ha aconseguit grans coses amb equips, la Selecció d'Espanya i ara com a entrenador. Actualment, es dedica a dirigir el Como, equip de la Serie A al qual està portant al més alt.

Joan Laporta és conscient de la situació econòmica del club i sap que no pot mantenir futbolistes que no siguin necessaris a la plantilla. Juntament amb Hansi Flick, la directiva està treballant dur per conformar el millor equip possible tenint en compte les limitacions. Ara, els de la Ciutat Comtal han respost davant l'interès de Cesc Fàbregas per un culé.

Cesc Fàbregas va darrere el crack del Barça

Cesc Fàbregas ha portat el Como fins a la màxima categoria del futbol professional italià, la Serie A, i ocupa el setzè lloc de la classificació. Ha incorporat grans reforços de qualitat, però encara segueix creient que pot fer-ho millor; això l'ha portat fins al Barça. Els catalans compten amb diverses futures promeses, però han de desprendre's d'algunes d'elles, ja que el primer equip està ple.

Els canterans esperen el seu moment, però la paciència no és eterna i tot apunta que la plantilla del Barça està molt completa. Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Alejandro Balde o Gavi són alguns exemples de futbolistes formats al club. Sabent que tots aquests són intocables i que estan lluny de l'abast de Cesc Fàbregas, l'entrenador del conjunt italià s'ha fixat en un altre jove talent culé.

El jugador que ha cridat l'atenció de Cesc Fàbregas és Àlex Valle, el lateral cedit al Celtic FC. En el que va de temporada, el defensor tan sols ha jugat 992 minuts: molt pocs tenint en compte que el que busca el Barça és que agafi ritme. És molt probable que de cara a la pròxima temporada hi hagi canvis, i més després de l'última notícia filtrada, la qual deixa a Valle fora.

La filtració de Joan Laporta

Recentment, s'ha sabut que Joan Laporta està treballant en la renovació de Gerard Martín, qui ja ha aparegut en diversos encontres. Segons afirmen diverses fonts, el Barça vol renovar el seu jove fins al 2028 per assegurar-se la seva continuïtat sota les ordres de Hansi Flick. Encara que encara ha de polir-se en alguns aspectes, el futbolista és l'aposta del club de cara al futur i el seu contracte, que venç a l'estiu de 2025, serà ampliat.