El PSG de Luis Enrique va guanyar (4-2) al Manchester City en la UEFA Champions League, però no tot seran notícies positives per al club parisenc, liderat per l'exentrenador del Barça. De fet, el PSG ja sap que un dels protegits de Luis Enrique, que amb prou feines disputa minuts en l'equip francès, ja s'ha reunit amb el Barça: fitxatge pactat. El mercat de fitxatges d'hivern ja està obert i el risc per al PSG és enorme: Luis Enrique ha fitxat més talent i un dels seus protegits vol anar-se'n al Barça.

El Barça fitxa a París i Luis Enrique ja ho sap: fitxatge confirmat, el PSG ho reconeix

Adeu PSG, el protegit de Luis Enrique fitxa pel Barça: 7M€, reunió ja confirmada

Luis Enrique no volia perdre-li la pista, però el davanter en qüestió gairebé no juga i, per tant, vol provar sort sota la direcció de Hansi Flick, entrenador del Barça. Aquest davanter és Pablo Sarabia, espanyol que està jugant al Wolverhampton de la Premier League: arribaria per 7M€ i diria adeu a poder tornar al PSG de Luis Enrique. El Barça creu que Sarabia és una opció 'lowcost' per reforçar l'atac i, per tant, ja s'ha reunit amb el jugador, amb passat al PSG de Luis Enrique.