Màxima preocupació al Barça, Xabi Alonso prepara 80 M€ i Deco només n’ofereix 30 M€

Xabi Alonso és el nou entrenador del Real Madrid i ja ha començat a formar el seu nou projecte amb la vista posada en el pròxim Mundial de Clubs. Al Barça la preocupació és màxima, ja que amb Xabi Alonso l'entitat blanca no només guanya un gran actiu a la banqueta, també tanca l'arribada d'un gran persuasor. De fet, el Barça està molt preocupat sobretot per un moviment: Xabi Alonso prepara 80 milions d'euros per fitxar un davanter, mentre que Deco només pot oferir 30M€.

El Real Madrid no només va sobrat a nivell econòmic, sinó que també està sent capaç de convèncer molts jugadors talentosos. El motiu? Xabi Alonso pot prometre minuts, mentre que el Barça de Deco i companyia només pot prometre un lloc en una plantilla on els minuts van cars. Hansi Flick ho reconeix: el Barça no necessita fitxatges estructurals, mentre que el Real Madrid ha de moure fitxa perquè Xabi Alonso compti amb figures que competeixin molt millor.

Dit això, Xabi Alonso gaudeix d'una barra lliure considerable: té 80 milions d'euros per tancar l'arribada d'un davanter centre TOP, mentre que Deco disposa de 30M€. El FC Barcelona tampoc té gaire fair play, per la qual cosa el Real Madrid té molta més capacitat per inscriure i fitxar nous jugadors, especialment estrelles TOP a nivell mundial. Xabi Alonso es prepara i la preocupació al Barça és màxima: adeu al davanter centre de moda, està a prop de fitxar pel Real Madrid, oblidant així el Barça.

Preocupació màxima al Barça, Xabi Alonso prepara 80M€ i Deco només en pot oferir 30

Xabi Alonso ja ha estat presentat com a nou entrenador del Real Madrid i la seva feina per afrontar el Mundial de Clubs del pròxim 15 de juny ja ha començat a carburar. El Real Madrid tornarà a la feina el pròxim 9 de juny, tot i que només ho podrà fer amb 5 jugadors del primer equip. En aquestes primeres sessions d'entrenament, Xabi Alonso podrà comptar amb Ceballos, Fran García, Asensio, Lucas i Rodrygo, tot i que alguns internacionals no trigaran a arribar.

Xabi Alonso també espera comptar amb un davanter centre TOP valorat en 80 milions d'euros. Aquest '9' també agradava molt al Barça, però Deco ja sap que el seu FC Barcelona ho té complicat per competir amb els blancs: hi ha poc marge salarial i la prioritat no és aquí. Dit això, la preocupació al Barça és més que màxima: Deco ja es podria acomiadar d'un dels millors golejadors del món, tot està a punt de confirmar-se.

Xabi Alonso li roba al Barça: el Madrid paga 80 milions d'euros per un fitxatge bestial

Xabi Alonso ja sembra el caos i la por al Barça, sobretot perquè el Real Madrid està culminant un mercat de fitxatges que fa por al mateix temor. El Barça estava disposat a oferir 30M€ per un davanter centre TOP a Europa, però el Real Madrid ha aparegut per posar 80 sobre la taula: Xabi Alonso tanca el fitxatge.

El Barça estava interessat en el davanter nigerià Victor Osimhen, però aquest té moltes més opcions de fitxar pel Real Madrid. Xabi Alonso busca davanter centre i Victor Osimhen compleix amb els requisits del tècnic espanyol, que pretén comptar amb un golejador que pugui revolucionar dràsticament els partits des de la banqueta. Deco, per la seva banda, podia oferir 30 milions d'euros, però el davanter nigerià escolliria la via del Madrid en cas que es decanti per seguir jugant a Europa.