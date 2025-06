Sorpresa: Messi torna a casa a partir del desembre, adeu Inter Miami: 'El Barça...'

Messi continua sent una referència a nivell mundial per als amants del futbol. Tot i que els seus millors anys ja han passat i que el seu impacte sobre la gespa ha disminuït, la seva mera presència continua omplint estadis i despertant molta il·lusió entre els aficionats. No hi ha ningú com el '10' per molt que se'l vulgui comparar.

Actualment, Messi continua gaudint de la seva gran passió als Estats Units, on està fent créixer de manera exponencial l'interès pel soccer. Des del seu fitxatge per l'Inter Miami, l'afició a l'esport rei al continent nord-americà s'ha multiplicat, i això només anirà a més. Aquest estiu se celebra el Mundial de Clubs i, el 2026, tindrà lloc el tan esperat Mundial de Seleccions.

Aquest sembla ser el darrer gran repte que afrontarà Messi en la seva llarga i exitosa carrera esportiva. Vol aixecar la Copa del Món una altra vegada per dir adeu al més alt, però sap que per aconseguir-ho haurà d'arribar a la cita al 100%. I per fer-ho possible té un pla en ment que acaben de confirmar des de l'Argentina i que afecta el Barça, encara que potser no de la manera que tots estem esperant.

El futur de Messi va agafant forma

El contracte de Messi amb l'Inter Miami finalitza al desembre de 2025, sis mesos abans de l'inici del Mundial de 2026. Per tant, l'astre argentí haurà de buscar un altre equip per continuar jugant i arribar en bona forma física. En aquest sentit, des de l'Argentina, en les últimes hores han confirmat una notícia que desperta molt d'interès: Messi torna a casa.

Almenys així ho assegura Flavio Azzaro, qui ha reconegut que "avui Messi té decidit que al desembre ve a jugar a Newell's. S'han de donar les circumstàncies, cal muntar un operatiu, té família, però és la seva idea. No és que hagi de passar, però ara mateix és la seva intenció", ha confirmat Flavio Azzaro.

Sense dubte, el retorn de Messi a Newell's seria una bonica manera de tancar la seva etapa futbolística tornant al lloc que el va veure néixer. Això sí, l'anunci de Flavio Azzaro segur que no ha agradat tant a Barcelona. Els aficionats del Barça esperaven que Messi decidís tornar al Camp Nou per a un últim ball, però sembla realment improbable que passi.

Ara mateix, segons Flavio Azzaro, el Barça no és ni tan sols una opció: Messi només pensa en Newell's. Veurem si l'acord arriba a bon port o és un simple rumor més. La realitat és que seria una manera molt emotiva d'acabar la seva carrera.