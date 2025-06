Màxima felicitat al Barça: José Álvarez confirma allò de Julián Álvarez, ja hi ha data

Al si del Barça està sonant amb força el nom de Julián Álvarez. El davanter argentí, que va arribar a l'Atlètic de Madrid aquesta temporada procedent del Manchester City, ha captivat la directiva culer. El Barça el segueix de prop des de fa temps i podria ser una de les grans sorpreses en el futur immediat del club.

Julián Álvarez va fitxar per l'Atlètic a canvi de més de 90 milions d'euros, cosa que complica enormement el seu traspàs al Barça. El fitxatge d'aquest nivell no serà senzill, atès l'alt cost que implicaria. Deco, l'actual director esportiu del Barça, sap que hauria de fer malabars per poder dur a terme una operació d'aquest tipus.

Les opcions de Deco: vendre o esperar

L'estratègia del Barça per fitxar Julián Álvarez passa per una de dues opcions clares. La primera opció seria vendre diversos pesos pesants del vestidor, com De Jong o Araújo, cosa que permetria reunir els diners necessaris per fer front a la contractació de l'argentí. Aquesta opció sembla complicada a curt termini, ja que tots dos jugadors són peces clau en l'esquema actual de Hansi Flick.

L'altra opció és esperar fins a l'estiu de 2026 per poder realitzar el fitxatge sense tanta pressió financera. Segons ha explicat José Álvarez, col·laborador d'El Chiringuito, aquesta és l'opció preferida pel club català. Encara que no és la més immediata, sembla la més viable a llarg termini, ja que permetria al Barça reorganitzar la seva economia per afrontar una operació d'aquesta magnitud.

Confirmació de José Álvarez: la data d'arribada de Julián Álvarez

Al programa d'El Chiringuito s'han anat revelant detalls importants sobre el futur de Julián Álvarez. En una conversa amb el seu representant, Jota Jordi va confirmar que el davanter argentí sent una gran simpatia pel Barça, especialment pel seu bon vincle amb Leo Messi. Això ha estat un factor decisiu perquè el club culer el tingui al seu radar.

El més rellevant, però, va ser el que va comentar José Álvarez. El periodista va assegurar que, encara que l'interès del Barça en Álvarez és real, el club no es plantejarà el seu fitxatge fins a l'estiu de 2026. Segons la seva informació, Julián Álvarez seguirà a l'Atlètic la pròxima temporada, cosa que deixa clar que el Barça ha d'esperar encara un any per tenir l'oportunitat de fitxar-lo.